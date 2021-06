Kathy Contreras impacta con su figura a 8 días de dar a luz: “No es de presumida”

A fines de mayo, Kathy Contreras dio a luz a su primera hija, Selva. La ex Calle 7 dio a conocer la noticia con una publicación en redes sociales, en donde se refirió al nacimiento como “el día más intenso de mi vida, pero el más hermoso al mismo tiempo y con muchísimo aprendizaje, entre #eclipse y #parto“.

La pequeña nació tras un trabajo de parto que se extendió por 21 horas. Un periodo en el que incluso tuvieron que acudir a la clínica debido a los fuertes dolores que experimentó la modelo, quien originalmente planeaba tener un parto en casa.

A días de dar a luz, Kathy Contreras sorprendió a los usuarios de redes sociales mostrando su esbelta figura. Y es que según explicó, de los 11 kilogramos que subió durante su embarazo, ya ha perdido 9. “Quiero compartirles algo que me sorprendió y no es de presumida, aunque debo admitir que me gustó, pero más bien me llamó la atención de mi propio cuerpo y su sabiduría“, partió diciendo.

Kathy Contreras a 8 días de dar a luz – Instagram

“Subí 11 kilos y ahora a 8 días del parto bajé 9, y muchas me han preguntado qué hice… Les puedo contar un poco de mi experiencia, pero sé que cada mujer es un universo hermoso y único“, agregó, indicando que hubo dos aspectos relevantes a nivel psicológico, que ocurrieron durante su periodo de gestación.

Kathy Contreras se refirió al drástico cambio físico que experimentó tras el parto

Según detalló en la publicación, “una amiga que estudió #biodescodificacion me dijo que las mujeres quedaban generalmente con pancita después de parir por no soltar a bebé y la etapa de gestar (todo esto que les digo es a nivel del inconsciente, 99%). A mí me ocurrió que unos días antes de parir me sinceré conmigo misma y me di cuenta que sentía más confianza en mi cuidando de mi hija dentro mío que fuera, y lo más alentador en mi parto fué escuchar a una de las matronas decirme ‘vamos Kathy SUELTA A SELVA’ , era el momento de soltar mi etapa de #gestacion y atravesar a un nuevo ciclo”.

“Una amiga que había parido 7 meses antes que yo aproximadamente me dijo que ella había anhelado tanto ser madre que lamentó que le tocara en cuarentena, ya que quería pasearse por todos lados con su pancita, se sentía muy mina… Me llamó muchísimo la atención escuchar aquello, ya que yo tenía 4 meses y me daba mucho temor el como me vería con pancita. Ese día me dije a mí misma que me abriría al cambio con amor y aceptación”, agregó.

La modelo bajó 9 de los 11 kilogramos que subió durante su embarazo – Instagram

Kathy Contreras explicó que comenzó a trabajar en sí misma, con autoafirmaciones como “amo mi pancita, me amo y me acepto en este cambio, etc, etc”. “Y bueno, la alimentación consciente. No quiero decir que no hice desajustes, pero sí fui a una consulta nutricional para saber un poco más de mí y cómo mi organismo reaccionaría a distintos tipos de alimento“, precisó.

Además de lo anterior, la modelo complementó su rutina con ejercicio. “Mi filosofía fue siempre ir hacia el autoconocimiento psicológico, emocional y físico, conocer nuestras fortalezas y también nuestros límites”, señaló.