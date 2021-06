Aseguran que Matías Assler y Juanita Ringeling se convirtieron en padres

En enero surgieron los primeros rumores en torno a Juanita Ringeling, los que indicaban que estaba esperando a su primer hijo con Matías Assler. La información no fue confirmada ni desmentida por los actores sino hasta dos meses después, cuando la joven compartió tres fotografías luciendo su abultado vientre de embarazo.

“6 meses. Aquí posando con mi futuro feminista a bordo”, escribió brevemente junto a los registros. Juanita Ringeling posó con su pancita en la Laguna de Zapallar, en donde vive actualmente junto a su pareja, quien aprovechó la instancia para referirse a la llegada de su bebé.

“Aquí viene el o la más importante de la tribu… ¡Gracias @juana.ringeling! ¡Te quiero! No todo es tan triste en la vida… ¡Acá va algo bueno y pq celebrar!”, escribió Matías Assler, junto a una fotografía playera en la que aparece junto a la actriz.

¿Juanita Ringeling y Matías Assler recibieron a su bebé?

Desde el anuncio ya han pasado varios meses y al parecer los famosos ya habrían recibido a su primer hijo juntos. Así lo dio a entender la periodista Cecilia Gutiérrez con una publicación realizada mediante el formato historias.

Con una fotografía y un breve mensaje, la comunicadora felicitó a los actores por el nacimiento de su primogénito. “Felicidades a los nuevos papás, hoy nació su primogénito“, puso.

Cecilia Gutiérrez felicitó a los nuevos padres, Juanita Ringeling y Matías Assler – Instagram

Si bien ninguno de los involucrados se ha referido a la llegada de su bebé, Juanita Ringeling anunció su cuenta regresiva con una publicación realizada a los 9 meses de embarazo. “9 meses ya. Y aún me miro en el espejo y muchas veces no sé quién es la mujer que veo frente a mí. Solo sé que la maternidad desde el primer momento se hace física, gráfica, expresa. Y así también la ambivalencia se hace presente… la alegría, la soledad, el amor, el miedo… todo revuelto… las madres perfectas no existen. ¡Abrazo a todas quienes viven este proceso!”, escribió.