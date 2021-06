Alejandra Guzmán habla tras denuncia de Frida Sofía en su contra: “Es la prueba más dura de mi vida”

Desde hace años la relación entre Alejandra Guzmán y su hija, Frida Sofía, se encuentra deteriorada y aunque ha habido diversos intentos para reconciliarse, la situación cada vez se vuelve más complicada.

Madre e hija han tenido más de un desacuerdo que, lamentablemente, se ha hecho público, por lo que han vivido rodeadas de la polémica y la controversia de la prensa.

En más de una ocasión, Guzmán ha manifestado lo mucho que extraña a su hija y así ocurrió en una reciente entrevista en el programa Despierta América, donde rompió en llanto.

“Frida está en una época y en una edad, que es lógico que tengan ese choque porque yo lo tuve con mi madre también, entonces cuando tu buscas tu propia identidad es cuando tú a veces te peleas con tu madre, con tu padre y es normal”, fueron las palabras de La Guzmán.

Instagram

Estas declaraciones parecían ser un primer paso para que la paz llegara en la familia Guzmán, sin embargo todo dio un giro inesperado cuando Frida declaró que fue víctima de abuso por parte de su abuelo, el cantante Enrique Guzmán.

“Me pongo a temblar, porque tengo mucho qué decir de eso… (Guzmán) fue un hombre muy asqueroso, muy abusivo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas”, dijo la joven durante la entrevista.

Luego de ser cuestionada, afirmó: “¡Me manoseó! Desde los cinco (años)”.

Añadió que nunca habló de lo que había ocurrido porque pensó que era algo normal.

“¿Sabes qué es lo más asqueroso de todo? Que cuando estás tan chiquita, te dicen: ‘Esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere’, y pues a esa edad no tienes ni idea”, señaló.

Alejandra Guzmán reveló que es uno de los momentos más duros de su vida

Luego de la polémica entrevista, Frida Sofía decidió proceder legalmente contra Enrique y Alejandra Guzmán, por lo que decidió ofrecer un comunicado a través de las redes sociales.

“Después de muchas horas con psicólogos y peritos, de un proceso de sanación, veo mucho más claro, incluso agradezco la presión y la insistencia de Enrique Guzmán para que presentara una denuncia que es la manera de probar los hechos. Hoy reitero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán por los diversos hechos de los que fui objeto y me marcaron y me afectan todos los días”, señaló.

En este sentido, “La Guzmán” decidió abrir su corazón sin ahondar en el actual conflicto legal y reveló que es uno de los momentos más duros que ha tenido que enfrentar.

“Yo he decidido estar en paz conmigo misma y dejarle las cosas con las que no puedo a Dios, y salir adelante y salir a cantar con todas las ganas que tengo, hacer una catarsis de todo lo que tiene mi corazón y mi alma con todo lo que me ha dolido hasta el fondo de mi corazón”, dijo la cantante en una entrevista.

“Esta es la prueba más dura de mi vida y a veces uno no entiende las maneras que hay para llegar a algo”, señaló al tiempo que aseguró que se encuentra tomando terapia psicológica y cumpliendo tratamiento con antidepresivos.

