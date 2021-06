Iliza Shlesinger, la protagonista de “Amor de cuento” y su historia real

“Good on paper” es la película de Netflix que ha impactado a los usuarios de la plataforma, ya que se trata de una historia real sobre una red de mentiras en la que cualquier persona podría caer al intentar encontrar el amor. A continuación te decimos más de la actriz en “Amor de cuento” que inspiró la cinta.

‘Amor de cuento’ la historia real

Todo surgió debido a la experiencia de Andrea Singer (Iliza Shlesinger), una comediante quien conoció a un hombre excéntrico y atractivo en un vuelo, con el que termina formando una relación de amistad y más tarde amorosa.

Sin embargo su amiga comienza a sospechar que él no es lo que aparenta y descubren que ha construido una vida de mentiras para parecer más exitoso e interesante.

Lo cual desemboca en una reflexión sobre las expectativas de la sociedad y cómo cada uno intenta cumplirlas a pesar de sus propios deseos. Además de cómo las mujeres son presionadas para estar en una relación y hacer las cosas funcionar aunque no siempre se sientan cómodas.

Iliza Shlesinger vivió esta increíble historia que bien podría ser una película de terror. De acuerdo con la comediante, su ex mintió sobre su trabajo, sobre dónde estudio, dónde vivía y la conquistó con historias personales que jamás sucedieron. Incluso, inventó que su madre estaba muriendo de cáncer para manipularla emocionalmente y que se quedara con él.

Iliza Shlesinger en la vida real

Después de que la verdad salió a la luz y la relación se terminó, Iliza sintió que tenía que cuestionarlo todo y fue difícil para ella volver a confiar en las personas. Sin embargo logró superarlo y ahora está casada mientras mantiene una carrera exitosa.

Iliza Shlesinger estudió cine en Emerson College, al graduarse se mudó a Los Ángeles para hacer stand-up. En 2008 se convirtió en la primera mujer en ganar la competencia Last Comic Standing de NBC. Realizó varios stand-up para Netflix como War Paint, Freezing Hot y Elder Millenial.

También ha trabajado como actriz en ‘Familia al instante’ y en ‘Fragmentos de una mujer’. Es autora de un libro ‘Girl Logic: the genius and the absurdity’, además tiene un podcast llamado ‘Asking Iliza anything’. Ahora se encuentra trabajando en su segundo libro ‘All things aside’.

