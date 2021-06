Tras rumores de infidelidad, Mia Rubín habla de la realidad de crecer en una familia famosa

La hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, Mia Rubín decidió romper el silencio sobre la polémica que rodea a su familia. Todo comenzó cuando surgieron fotografías del cantante bailando con una mujer y surgieron rumores de infidelidad. Esto provocó que la conductora saliera en defensa de su marido y ahora su hija habla de lo sucedido.

La adolescente de 16 años realizó una sesión de preguntas en sus redes sociales. Ahí uno de sus seguidores le preguntó si era difícil ser la hija de Erik y Andrea, a lo que ella respondió con honestiad.

View this post on Instagram

Mia dijo que era difícil el que siempre la mencionaran como la hija de sus padres, pero esto la ha impulsado a trabajar duro para hacerse de un nombre propio en la industria. Además agradeció a sus padres por su apoyo.

También reveló que sus padres no le prohiben tener novio y que su familia tiene una relación muy cercana, en la cual pueden contarse todo.

La polémica que rodeó a Erik Rubin surgió cuando fue captado con una influencer en Tulum. Después de que comenzaran los rumores sobre una supuesta infidelidad, él y su esposa salieron a desmentir todo a través de redes sociales.

View this post on Instagram

Erik Rubín negó que hubiera sido infiel y dijo que la confianza es fundamental para cualquier relación, por eso él y la conductora han logrado permanecer juntos por más de 20 años.

View this post on Instagram

El cantante afirmó que se encontraba en un viaje de negocios y que incluso su padre estaba presente en la cena. En una entrevista frente a diversos medios dijo en tono sarcástico que no entendía porque todo el mundo hacía tanto revuelo y dijo que lo que más le molestó fue que atacaran a sus hijas.

“Si estoy en la movida no me voy a un lugar público a tomarme fotos, no tengo cola que me pisen, vivo mi vida normal, soy transparente, soy yo y no tengo nada que esconder.”