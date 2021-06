Jennifer Lopez muestra avance de su nueva canción y aseguran que es una indirecta para Alex Rodriguez

Durante los últimos meses, la vida de Jennifer Lopez ha dado varios giros inesperados después de que decidió separarse definitivamente de Alex Rodriguez y comenzar una nueva relación con su antiguo novio Ben Affleck, con quien estuvo comprometida hace 17 años.

La “Diva del Bronx” dio lecciones de amor propio y empoderamiento cuando decidió optar por la felicidad tras un duro rompimiento lleno de infidelidades y escándalos.

Según fuentes cercanas a la cantante, el reencuentro con su antiguo amor, solo tenía la intención de disfrutar y ver si algo más podía fluir tras más de 17 años de haber roto su compromiso matrimonial.

Sin embargo, todo parece indicar que la relación está justo en el punto en el que se había quedado, la confianza, la complicidad y el romance se muestran más vivos que nunca.

La relación que vivió J.Lo con Alex Rodriguez estuvo llena de rumores e infidelidades de parte del beisbolista.

Pese a que la pareja estuvo a punto de casarse y tuvieron un romántico compromiso, nada se concretó debido a los conflictos.

Después de los fuertes escándalos y los difíciles momentos que vivió la artista, decidió rehacer su vida sin importar el qué dirán y es así como inició una nueva relación.

Jennifer Lopez podría cantarle a su desamor

Para la intérprete de “El anillo”, no hay separación o dificultad que valga para detener su trabajo y es así como ha estado trabajando en nuevo material musical para presentarlo pronto.

A través de las redes sociales, la famosa compartió un pequeño fragmento de lo que será su nuevo tema musical y no solo promete ser un ritmo muy animado, sino que la letra podría ser un mensaje para Alex Rodriguez.

Hasta el momento no hay muchos detalles al respecto, pero en cada uno de los avances que proporciona, la artista deja la etiqueta #CambiaElPaso, una frase que podría ser el nombre de la cancón.

Sin duda, la frase que generó controversia entre los fanáticos y que la que podría estar dirigida a Alex Rodriguez denota empoderamiento para J.Lo.

“Ahora le toca ella… tomarse la botella… y salirse a divertir… and it goes like this”, fueron las palabras que compartió la intérprete en su cuenta de Instagram junto a un corto video.

En una segunda publicación las frases fueron aún más acordes al estilo de vida que decidió llevar J.Lo para ser feliz.

“Ella vive su vida… como un tango… pero ahora quiere fuego… entre sus labios… and it goes like this #CambiaElPaso”, escribió.

Es probable que estas frases formen parte del tema que seguramente se convertirá en un nuevo éxito.

