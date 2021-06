La hermana de Jennifer Lopez se roba las miradas por su belleza en la celebración de su cumpleaños 50

Jennifer Lopez siempre ha deslumbrado por su belleza y porque el pasar de los años solo parecen favorecerle cada vez más, pero lo que pocos imaginarían es que su hermana también posee una genética que roba miradas por la belleza que le ha dejado.

Lynda Lopez es la hermana menor de la Diva del Bronx y recientemente llegó a sus 50 años, por lo que la cantante compartió varias imágenes junto a ella que generaron sorpresa entre los fanáticos.

En las fotos se puede ver cómo la hermana de la famosa luce tan hermosa como la celebridad y quedó evidenció que llevan una hermosa relación de complicidad.

“Mi hermanita… te amo… eres y siempre has sido mi mejor amiga… mi cómplice. La que siempre me ha celebrado en los buenos tiempos y me ha animado en los duros”, fue parte del emotivo mensaje que dedicó J.Lo a su hermana.

Además, le brindó los mejores deseos para su vida.

“Eres un ángel brillante y resplandeciente en la tierra con un corazón puro y un alma genuinamente hermosa. Te mereces las mejores cosas de la vida y en tu cumpleaños te deseo paz, salud, felicidad, éxito y lo más importante… todo el amor que tu corazón pueda desear. Feliz cumpleaños”, escribió la artista.

Hermana de Jennifer Lopez es tan hermosa como la artista

En el perfil de Instagram de Lynda Lopez se puede apreciar que es una mujer tan trabajadora como su hermana, por lo cual también posee una gran comunidad, pues cuenta con más de 120 mil seguidores.

Además, cuenta con fotografías en las que sus seguidores la llenan de elogios por su belleza natural.

Lynda y Jennifer mantienen una relación muy cercana, pues realizan diversas actividades juntas como paseos en familia, rutinas de ejercicio y cenas familiares.

En los últimos meses, Jennifer Lopez ha sido tendencia por la polémica separación de Alex Rodriguez y su inesperada reconciliación con Ben Affleck, con quien estuvo comprometida hace 17 años.

Aunque muchas personas criticaron la decisión de la cantante, ella ha dejada claro que no prestará atención a las críticas y se enfocará en disfrutar su proceso para ser plenamente feliz.

Es así como no ha dudado en mostrar su amor públicamente con Affleck y han sido captados juntos y cariñosos en más de una ocasión.

Por su parte, Alex Rodriguez también ha buscado mantener el orden en su vida y ha estado cerca de su exesposa en una relación amistosa.

