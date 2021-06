Muere el abuelo de Carlos Rivera y lo recuerda con emotivo homenaje

Carlos Rivera dio a conocer la noticia del lamentable fallecimiento de su abuelo materno Longino Guerra. A través de sus redes sociales el originario de Tlaxcala rindió un emotivo homenaje a quien lo inspiró a seguir sus sueños y compartió fotografías que demuestran su gran parecido.

Por medio de su cuenta de Instagram, el cantante comunicó que durante el fin de semana su abuelo falleció a sus 96 años. Carlos lo recordó como un hombre bueno, divertido, honesto y trabajador. Además reveló que siempre mantuvieron una conexión especial, pues ambos cumplían años el mismo día.

Pero esto no era lo único que compartía con su abuelo, ya que su buena apariencia también la heredó de él. De acuerdo con Carlos, su abuelo “era el más guapo de los guapos.”

La muerte de Longino sucedió de manera rápida según el cantante,”directo y sin escalas, como se va la gente buena”, lo cual le da tranquilidad a él y a su familia.

En su mensaje, Carlos expresó que extrañará a su abuelo, pero está seguro de que ahora se encuentra en compañía de su familia y que su memoria continuará guiándolo por el resto de su vida.

Amigos del intérprete de ‘La Belleza’ expresaron su solidaridad con la pérdida de su familia y le enviaron buenos deseos a través de sus redes sociales.

Los últimos años no han sido los más fáciles para Carlos en cuestiones familiares, pues anteriormente su padre estuvo internado en el hospital debido a que padecía Covid-19. En una entrevista con Ventaneando reveló cómo fueron estos días.

“Mi papá estuvo enfermo de Covid’19 el año pasado, estuvo internado 11 días y fue horrible. Tenía miedo de no saber si vería de nuevo a mi padre. La gente que ha vivido esto sabe lo difícil que es despedirte y no saber si podrás volver a verlo o abrazarlo, afortunadamente no se complicó demasiado y pude estar en contacto.”

El cantante dijo que su padre pudo superar la enfermedad y ahora se encuentra vacunado y fuera de peligro. En esa ocasión dijo que la relación con su padre mejoró cuando creció y desde entonces han sido muy unidos.

“Cuando yo era niño se separa de mi mamá y tal vez no lo vi tanto como me hubiera gustado, cuando crecí cambió nuestra dinámica, se convirtió en mi mejor amigo, en alguien que me apoya y me cuida.”