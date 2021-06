Los 5 mejores looks con los que Beyoncé ha inspirado a otras famosas

Beyoncé es una de las artistas más importantes en la actualidad, no solo por su gran trayectoria en la música, sino también por su influencia en la moda desde sus inicios hasta ahora. Durante el fin de semana Zendaya confirmó el poder de la cantante al rendirle tributo usando el mismo vestido que ella hace 18 años. Por eso recordamos todas las veces que otras celebridades se han inspirado en ella.

Celebridades que han copiado el estilo de Beyoncé

Zendaya BET Award 2021

La actriz protagonista de Euphoria acudió a lo premios BET Awards 2021 usando un increíble vestido Versace vintage. De esta manera la famosa rindió homenaje a Beyonce, quien usó el mismo vestido en 2003 para interpretar la canción ‘Crazy in love’ en la ceremonia. La diferencia fue que el de Beyoncé era corto con una falda tableada, mientras que el de Zendaya era largo.

Zendaya presumió el atuendo por medio de sus redes sociales con videos y fotografías en los cuales muestra el movimiento del vestido, el cual acompañó con sandalias Stuart Weitzman y joyas de Bulgari.

Kim Kardashian en el Met Gala 2015

Kim se inspiró en el vestido que Beyoncé usó en 2012 para su look del Met Gala 2015. El vestido de Beyoncé fue un diseño transparente color negro y morado de la marca Givenchy, el cual estaba bordado con cristales en su toro y plumas en la parte baja de la falda. La cantante lo usó en el Met Gala 2012.

El de Kim era un diseño de Roberto Cavalli color blanco que causó furor por su parecido con el de la famosa.

Cardi B Met Gala 2018

Beyoncé parece ser un punto de referencia para las asistentes al Met Gala, ya que la cantante Cardi B usó un atuendo muy similar al que B usó para su presentación de los premios Grammy 2017.

El de Beyoncé era un vestido de Peter Dundas dorado repleto de bordados de cristales, el cual acompañó de collares de oro y un tocado que simulaba un halo de luz. El de Cardi fue un diseño de Moschino en color blanco que lucía una similitud por el choker y el tocado que usó.

JLo en 2012

La cantante latina pareció haberse inspirado en Beyoncé para uno de los atuendos que usó en la gira del 2012. Se trató de un vestido brillante, color rojo que Beyoncé usó en 2005 para su concierto en Washington. Ambos diseños simulaban el efecto de las llamas con aplicaciones de pedrería y lentejuelas y ambas lo usaron con cabello suelto rizado.

Taylor Swift en los American Music Awards 2019

La cantante pop usó un atuendo muy similar al de Beyoncé para su presentación. Se trató de un leotardo dorado con chaparreras y botines del mismo color, el cual recordó un leotardo de perlas y brillantes que Beyoncé usó en 2018.

El look de Beyoncé era uno de los vestuarios que usó en su gira On the run Tour y era un leotardo completamente cubierto en piedras y plumas.

