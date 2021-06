Shiloh Jolie Pitt presume su parecido con Angelina en una salida familiar por Nueva York

Shiloh Jolie Pitt lució más alta y madura que nunca en una reciente salida familiar por la ciudad de Nueva York. La adolescente de 15 años de edad salió junto a su hermano Pax y su madre Angelina Jolie para visitar el estudio del artista Daniel Arsham.

Shiloh Jolie Pitt en su visita a Nueva York

Shiloh apareció en un outfit casual de jeans, sudadera negra y tenis Vans. Su cabello rubio largo estuvo recogido en un chongo, lo que provocó comparaciones entre ella y su papá Brad Pitt.

Por su parte, Angelina usó un vestido midi blanco, unas sandalias beige y un abrigo gris, acompañado de una mascarilla gris y su cabello oscuro sualto.

Pax de 17 años de edad, usó una playera blanca por debajo de una camisa a cuadros, jeans negros y tenis blancos, mientras cargaba una bolsa negra.

Angelina Jolie denuncia el racismo que han sufrido sus hijos

Esta aparición surge después de que la actriz denunciara el racismo que habían sufrido sus hijos por parte de diferentes médicos especialistas. Esto sucedió en una plática que la famosa mantuvo con un estudiante de medicina.

Angelina Jolie platicó con Malone Mukwende, un estudiante de medicina londinense para un artícula de la revista Time. En la entrevista señaló que ella ha sido testigo del racismo que existe entre los profesionales de la salud, pues sus hijos han sido discriminados en diversas ocasiones.

“Tengo hijos de diferentes procedencias y sé por experiencia propia que cuando todos tienen el mismo sarpullido, este luce de forma diferente dependiendo del color de piel. Pero claro, al final los diagnósticos pueden ser diferentes poruqe el punto de referencia en las tablas siempre es el color de piel blanca.”

Esto significa un problema, ya que en varias ocasiones las personas con color de piel oscura no son diagnosticados a tiempo con enfermedades de la piel, ya que no existe una referencia acorde a su tono.

Entonces la actriz reveló una experiencia que tuvo con su hija Zahara que la hizo darse cuenta del impacto del racismo en la medicina.

“Mi hija Zahara, a quien adopté de Etiopia, tuvo una cirugía, después de esto una enfermera me dijo que llamara si su piel se volvía de color rosa.”

La razón por la cual esto es problemático, es porque la piel oscura no reacciona de la misma forma que la piel clara, por lo tanto la piel de Zahara no se volvería de color rosado si hubiera un problema.

El problema más grave, es que en muchas ocasiones no existen estudios que incluyan a tonos de piel oscura, ya que no se considera importante. Esto es una forma de discriminación que afecta a las personas de color, ya que en ocasiones no son diagnosticadas ni tratadas de manera adecuada de enfermedades como cáncer de piel, infecciones y otros problemas de salud.

