La escena que puso en riesgo la vida de Emma Corrin en The Crown

“The Crown” se ha convertido en una de las series más exitosas de Netflix gracias a la envolvente trama que relata parte de la historia de la realeza británica desde que la reina Isabel llegó al trono.

La producción cuenta con cuatro temporadas que cada vez suman más visualizaciones dentro de la plataforma de streaming.

Parte de este éxito se debe a la dedicación que ha tenido la producción de esta serie para lograr escenas impecables, muchas de ellas con recreaciones idénticas de momentos icónicos en la vida de los miembros de la familia.

En las temporadas más recientes, la vida de la princesa Diana llegó a las pantallas bajo la interpretación de Emma Corrin, quien se llevó críticas positivas por su impecable actuación.

La cuarta temporada refleja una de los momentos más influyentes de la corona para las nuevas generaciones ya que recrea la mediática época de la princesa, marcada por los escándalos de infidelidad y su trágica muerte.

La responsabilidad de interpretar a este personaje siempre fue un factor del que Corrin fue consciente, sin embargo no pensó jamás que su vida correría peligro.

Todos sabemos que los actores hacen sacrificios por lograr interpretaciones impecables, pero cuando estas llegan a atentar contra su bienestar, las reflexiones y los miedos se vuelven profundos.

Así fue el peligro que vivió Emma Corrin en The Crown

Corrin ganó popularidad por su actuación en la serie de Netflix, no solo porque posee un gran parecido físico a la fallecida princesa, sino porque logró captar esa esencia inocente de la juventud de Diana.

La actriz reveló que captar todo esto no fue sencillo, especialmente cuando le tocó grabar en condiciones extremas.

“Yo tenía una escena en una piscina helada. Me tenía que mantener flotando en el agua y era difícil con el agua tan fría. Lo hice, pero llevaba un tiempo ya filmando con mucha tos. Luego de esa escena mi estado empeoró”, explicó la actriz.

La famosa detalló que sufrió un fuerte episodio de asma que la obligó a acudir al médico esa misma noche.

“Fuimos al hospital para que me recetaran un antibiótico y terminé internada. Me hicieron una prueba de oxígeno y me dijeron: “hoy no puedes subir a un avión porque tu nivel de oxígeno en sangre es muy bajo”. ¿Si tuve miedo a morir? Un poco”, reveló la actriz.

