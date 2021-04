Películas y series sobre la realeza que te encantarán si eres fans de ‘The Crown’

Netflix posee el catálogo más completo sobre la vida de la realeza, en especial la británica.

Una de las historias que más llama la atención de la sociedad moderna es la vida de la realeza, en especial, la británica.

La vida de los reyes y reina siempre han sido el centro de atención de gran parte de la población mundial. Cómo es el estilo de vida de la monarquía, sus vidas llenas de lujos y de tristezas.

Y es a la princesa Diana de Gales, la recordada Lady Di, uno de esos personajes de la realeza a quien más películas, series y documentales se le han realizado, más aún luego de su trágica muerte hace más de 20 años y en terrible accidente automovilístico en París, Francia.

La mejor selección

Si te encantan las películas, documentales y series sobre la realeza y la monarquía, Netflix tiene las mejores opciones en su plataforma con servicio de entretenimiento.

Te presentamos las mejores opciones que trae una de las empresas de entrenamiento más famosas del mundo:

The Crown

Este drama narra las rivalidades políticas y el romance de la reina Isabel II de Inglaterra, así como los sucesos que moldearon a la monarquía británica en la segunda mitad del siglo XX.

La serie trata el romance de Isabel II con el fallecido príncipe Felipe, duque de Edimburgo. La actriz Olivia Colman interpreta a la reina adulta; Emma Corrin también le da vida a lady Diana Spencer.

Protagonistas: Olivia Colman, Helena Bonham Carter y Tobias Menzies.

The Story of Diana

Conoce la impresionante trayectoria de vida y las batallas privadas de la princesa Diana de Gales, esposa del príncipe Carlos de Inglaterra, a través de entrevistas con su hermano y otras personas cercanas a ella.

Elizabeth, la edad de oro

Esta serie narra las batallas de la reina inglesa contra el soberano español Felipe II, con Cate Blanchett en el papel principal.

The King

Pero si quiere retroceder aún más en el tiempo, está The King, basada en la vida del rey Enrique V, de la extinta casa de los Lancaster, con actuaciones estelares de Timothée Chalamet y Robert Pattinson.

The Windsors

Bajo la premisa de que no todo tiene que ser drama. Esta serie se enfoca en el lado cómico de los aprietos de la familia real británica, aunque en su momento a ellos no les haya causado mucha gracia.

Diana: In Her Own Words

Este documental contiene material inédito, compuesto por imágenes y videos de archivo grabados en el palacio de Kensington por el profesor de dicción de Diana entre 1992 y 1993, Peter Settelen, en donde ella misma cuenta detalles de su vida amorosa, sus aventuras y los motivos de su separación.

Los últimos zares

Fantasía y realidad se mezclan en una serie que narra los últimos tiempos de la familia Romanov. Entre el documental y la ficción, la historia comienza con el ascenso del zar Nicolás II al trono, continúa con el estallido de la revolución rusa y finaliza con su asesinato.

Otras películas y series imperdibles

Te presentamos las mejores películas que narran parte de la historia de la realeza y que se consideran joyas del séptimo arte:

El discurso del rey

Esta célebre película, ganadora de un premio Oscar, narra un difícil periodo histórico. El rey Jorge VI lucha para comunicarse con el público, hasta que recurre al terapeuta del habla Lionel Logue para tratar su terrible problema de tartamudez y miedo escénico.

The White Queen

A veces una reina poderosa no nace de monarcas, sino que es su ambiente el que la forja, como pasa con Elizabeth Woodville (Rebecca Ferguson) en este atrapante programa de la BBC. Si la historia no los captura, las performances lo harán.

Catalina, la Grande

En un lapso de 4 capítulos, esta miniserie de HBO narra la historia de la emperatriz más poderosa de la historia del país.

Es un gran reflejo de la enigmática mujer que empujaría a Rusia a ser una gran potencia a nivel europeo. También su vida personal rompió los esquemas, con una larga lista de amantes y un cuarto del placer poco común para una mujer de la época.

Los Tudor

Un clásico de época basado en el reinado de Enrique VIII de Inglaterra. Dos décadas después de su estreno, la serie no ha envejecido nada mal. Fue premiada en 2007 en los Globos de Oro como Mejor Serie Dramática, y Rhys-Meyers, nominado a Mejor Actor de Serie Dramática.

El reinado sangriento y libidinoso del monarca no encuentra censura ni recato en esta adaptación audiovisual. Violencia, sexo y política fueron los ingredientes fundamentales en una receta que funcionó hasta junio de 2010, cuando dieron fin a esta serie de cuatro temporadas.

Bertie y Elizabeth

Es una crónica de la vida del rey Jorge VI, padre de Isabel II, quien fue obligado a convertirse en rey de Inglaterra después de la abdicación de su hermano Eduardo VIII.

Camelot

La historia del Rey Arturo (Jamie Campbell Bower) es extensa y muy adaptada y, al igual que su contemporánea Merlin, nunca falta la mezcla de la magia con los deberes reales y la guerra.

The Virgin Queen

La historia de Elizabeth I (Anne-Marie Duff) siempre fue muy curiosa, en especial porque ha sido adaptada desde tiempos inmemoriales al cine.

