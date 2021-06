Quien es Martín Bello el actor que demanda a Diego Boneta

El actor español Martín Bello se convirtió en el centro de atención tras acusar a Diego Boneta de haberlo golpeado mientras trabajaban juntos en la serie Luis Miguel. De acuerdo con Bello, Boneta lo mandó al hospital durante el rodaje del proyecto, por eso ahora actuará de manera legal en contra de él y de la producción.

De acuerdo con una entrevista para la revista TVyNovelas, Martín Bello detalla que la agresión sucedió en una escena en la cual su personaje Tito le cuenta a Luis Miguel lo que sucedió con su madre. Fue ahí cuando Boneta lo golpeó de verdad e incluso le provocó moretones y lesiones, ya que tuvieron que repetirla 10 veces.

Bello dice que tras el incidente no pudo dormir del dolor, al acudir al hospital le explicaron que tenía que someterse a un tratamiento agresivo en el cuello para curar las lesiones, lo cual le causará secuelas.

View this post on Instagram

Por eso se ha preparado con un equipo legal para actuar en contra del actor y de miembros de la producción que resulten responsables. Lo más importante para él, es que esta situación no vuelva a repetirse con otros talentos.

“Que se haga justicia y que no vuelva a pasar esto a ningún otro actor, esto no puede ocurrir. Un actor por más fama y más seguidores que tenga, no puede hacer lo que quiera, no se vale.”