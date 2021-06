Así ha sido la tormentosa relación de Tristan y Khloé

Khloé Kardashian y Tristan Thompson se han separado de manera oficial nuevamente, según se reportó en diversos medios estadounidenses el pasado 21 de junio de 2021. Su relación de cinco años estuvo llena de escándalos, infidelidades y atención por parte de los fans de Keeping Up with the Kardashians. A continuación repasamos cómo comenzó su historia de amor y todas las complicaciones que llevaron a su separación definitiva.

Khloé Kardashian y Tristan Thompson, su historia de amor

La relación entre Khloé y Tristan comenzó a hacerse pública en 2016, cuando ambos realizaron su primera aparición pública en la fiesta de cumpleaños del cantante Flo Rida en Miami. A pesar de ser este su primer evento como pareja, ambos ya habían estado involucrados en su primer escándalo, pues fans aseguraban que habían iniciado su relación mientras que Tristan aún se encontraba con la madre de su primer hijo, Jordan Craig.

Estos rumores surgieron debido a que Jordan se embarazó en abril del 2016 y poco después terminó su relación con Tristan por infidelidades. En septiembre de ese mismo año Tristan y Khloé comenzaron a salir.

El 20 de diciembre de 2017, Khloé Kardashian confirmó su embarazo por medio de una fotografía en Instagram de su vientre. En ese momento agradeció a Tristan por su amor y por “tratarla como una reina” durante esta etapa.

En 2018, Khloé realizó una fiesta de cumpleaños para celebrar los 27 años de Tristan. Aunque esta parecía una etapa feliz para la famosa, dos días antes de dar a luz, surgieron imágenes de Tristan siendo infiel a su novia con varias mujeres.

Las infidelidades de Tristan Thompson

Diferentes medios dieron la noticia de la infidelidad de Tristan y surgieron videos del basquetbolista besando a otras mujeres en clubes nocturnos y entrando acompañado a hoteles de lujo.

A pesar de esto Tristan estuvo presente en el nacimiento de su hija True y la pareja comenzó a trabajar en su reconciliación tras los escándalos de infidelidad.

Meses después de haber dado la bienvenida a su hija, Khloé confirmó que ambos estaban re construyendo su relación y seguían viviendo juntos en Cleveland, Ohio. En agosto del 2018 ambos tomaron vacaciones juntos junto a Kendall y su novio.

Ese mismo año, Khloé no asistió a la celebración de Día de acción de gracias de su familia para pasar este día con Tristan que no podía viajar a Los Ángeles debido a su trabajo. Meses después la famosa acudió a las fiestas de Navidad de su familia junto a su hija pero sin su novio.

Para febrero de 2019, People confirmó que Kardashian se había distanciado de Tristan y que vivía su día a día como una madre soltera, pero la pareja aún no estaba separada, ya que para el 14 de febrero el jugador le envió rosas a Khloé.

Días después el Daily Mail confirmó la ruptura de Khloé y Tristan. Ese mismo mes surgió un enorme escándalo cuando TMZ reportó que Tristan y la mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods se habían besado en una fiesta.

Khloé confirmó los rumores al publicar una serie de mensajes que hacían referencia a la traición a pesar de que su relación con Tristan había terminado días antes.

Jordyn Woods habló del incidente en una entrevista para el programa Red Table Talk, donde dijo que él la había besado mientras se despedían en una fiesta. Khloé lo defendió culpando a Jordyn y publicando un tweet en el cual decía que ella era la razón por la cual su familia se había separado.

También dijo que a pesar de que Tristan también había tenido responsabilidad en la situación, él era el padre de su hija, por lo que estaban tratando la situación de manera privada.

Después de esto la pareja se mantuvo separada pero ambos continuaron viéndose para convivir con su hija True e incluso celebraron su primer cumpleaños juntos.

En marzo de 2020 Us dio la noticia de que la pareja se encontraba realizando la cuarentena de manera conjunta por el bien de True. En abril la famosa dio a conocer que había decidido congelar sus óvulos y Tristan se ofreció a ser su donador de esperma.

Para agosto del 2020 se confirmó que la pareja había regresado tras haber pasado varios meses juntos durante la pandemia. Ambos volvieron a hacer pública su relación a través de redes sociales.

Instagram

El 21 de junio del 2021 Us confirmó que la pareja había terminado su relación hace algunas semanas pero continuaban manteniendo una relación amistosa y estaban preocupados por criar a su hija en un buen ambiente. Esto sucedió después de que surgieron rumores de que Tristan había estado en una fiesta junto a tres chicas y habían entrado a una habitación juntos.

Te recomendamos en video:

Más de este tema: