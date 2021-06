Khloé Kardashian habla de sus cirugías plásticas y es momento de no juzgarla

En los últimos años Khloé Kardashian dio un radical cambio en su vida, no solo por las decisiones y el camino que tomó tras convertirse en madre, sino por dramático cambio físico que dejó a más de uno completamente impactado.

En el pasado, la famosa miembro del clan Kardashian se caracterizaba por tener un cuerpo voluptuoso, además tenía un rostro un poco ovalado.

Esto último es lo que más ha cambiado la estrella de telerrealidad que cada vez se parece menos a aquella joven que saltó a la fama mundial gracias a Keeping Up With The Kardashians, pues han sido varios los retoques a los que se ha sometido.

Instagram @khloekardashian

Aunque hace varios años ya había sorprendido a su público con su pérdida de peso, ahora Khloé ha dejado a sus fanáticos impactados por el radical cambio en su rostro.

Muchos de los fanáticos han apoyado a la famosa cien por ciento y han demostrado su gran admiración con halagos a través de comentarios en las redes sociales.

Instagram @khloekardashian

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa, pues las crueles críticas no han faltado, lo cual, según ha manifestado la misma empresaria, ha afectado mucho su bienestar mental.

Quienes han dejado comentarios de odio para Khloé se han enfocado en decir que su rostro ha sido completamente transformado con cirugía plástica, además de acusarla de abusar del Photoshop.

Khloé Kardashian habla sobre sus cirugías en el rostro

Luego de las duras críticas que enfrentó la socialité, finalmente decidió romper el silencio y hablar claramente de los procedimientos a los que se ha sometido en el rostro.

Fue durante el Keeping Up With the Kardashians Final Curtain Part 2, donde todas las hermanas decidieron hablar acerca de aquellos rumores que las persiguen.

Khloé decidió sincerarse y decir: “Me sometí a una operación de nariz: el Dr. Raj Kanodia”, una declaración que deja claro que la famosa no tiene problemas en hablar de sus retoques.

Instagram @khloekardashian

Además señaló que ha recibido algunas inyecciones, pero no usa botox debido a la pala reacción que este le produce.

Explicó que no comprende las críticas que recibe y las afirmaciones que los medio hace sobre su apariencia física, pues nunca le han consultado al respecto.

“Todo el mundo se enoja tanto. Como, ¿por qué no hablo de eso? Nadie me preguntó nunca. Tú eres la primera persona en una entrevista que me ha preguntado acerca de mi nariz”, señaló la famosa.

