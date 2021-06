Esto dijo Danna Paola sobre el atuendo que repitió con Belinda y las comparaciones

Danna Paola y Belinda han sido rivalizadas por parte de sus seguidores y recientemente dieron de que hablar al lucir el mismo atuendo para promocionar sus nuevos trabajos musicales.

Ante las constantes comparaciones que han realizado los internautas en redes sociales Danna decidió dar su opinión al respecto durante una entrevista con la periodista Linet Puente para el programa ‘Ventaneando’.

“Se le ve muy bonito”, opinó. “¿Sabes cuál es el problema? Que justo cuando no pides explicaciones, ahí está. Fuck, es que a mí me da mucha risa. Yo digo, ¡Joder! ¿Pero cuál es el afán de querer competir?”, expresó la intérprete de ‘Mía’ .

Uno de los primeros que dio su opinión fue el prometido de Belinda, Christian Nodal quien realizó un comentario, el cual los fans tildaron de indirecta.

Danna Paola contó que hace un tiempo llegaron a pactar hacer un dueto juntas pero que luego Belinda se negó.

La joven de 25 años dejó claro la admiración que siente por su colega y derribó las habladurías de la supuesta rivalidad.

La cantante expuso que la coincidencia se debió a que ambas se encontraban en España y trabajaron con la misma diseñadora María Escoté , sin saberlo.

“Hay muchos estilistas en el mundo. Las dos estábamos en España, se le ve padrísimo. Usted también lo puede comprar, si quiere, es de María Escoté. Yo hice las fotos el día que me teñí de rubia (hace unos meses). Cuando lanzas una campaña de un sencillo todo se hace con mucha anticipación. No ni sabía y creo que ni viene para ahí. No hay necesidad, no hay exclusividad en las cosas”, explicó.