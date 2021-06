Danna Paola y Violeta Isfel finalmente se reencontraron

Danna Paola hizo revivir grandes momentos de su infancia tras su regreso a las pantallas de Televisa, donde además tuvo, un lindo reencuentro virtual.

La cantante estuvo presente en el programa ‘Hoy’ en donde Violeta Isfel quiso darle un saludo a quien fue su compañera de ‘Atrévete a soñar’.

El momento se llevó a cabo, mientras los presentadores Andrea Legarreta, Arath de la Torre y Anette Michel conversaban sobre el gran recorrido que ha tenido Danna en su carrera artística.

Los televidentes pudieron recordar algunos de sus interpretaciones más importantes.

Además, la interprete de ‘Mía’ dio a conocer que el papel al que quería darle vida y para el cual hizo casting fue para Antonella.

Legaterra hizo un stop durante la entrevista para darle espacio a a “alguien muy especial” a través de streaming.

“Dannita de mi amor, este es un mensajito especial para ti. Quiero que sepas que te admiro, estoy muy orgullosa de ti, me da mucho gusto las cosas maravillosas que has logrado. Felicidades, sé que ahora estás trabajando un montón y hace mucho que no nos vemos, pero sabes que tienes un lugarcito muy especial en mi corazón”, expresó la recordada divina.