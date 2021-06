Los mensajes más conmovedores de los artistas por el Día de los padres

Los famosos conmemoraron el Día de los padres y les hicieron un lugar a sus seres queridos en sus redes sociales para festejarlos con tiernos mensajes de amor y agradecimiento.

Un año marcado nuevamente por el COVID-19 por el cual algunos perdieron a sus familiares o no pueden tenerlos cerca.

Sin embargo, algunos artistas decidieron ponerle amor y diversión en su día.

Con el humor que los caracteriza Aislinn Derbez felicitó a su padre Eugenio Derbez con una linda anécdota de cuando ella asistía al colegio.

“Un día (yo tenía 12 años) mi papá pasó por mí para llevarme a pasear y le mostré con mucho miedo y pena mis calificaciones (había reprobado matemáticas) ‘Mi mamá está furiosa y no quiso firmarlas, dice que las firmes tú y si no las firma alguien no puedo entrar a la escuela mañana’, le dije. ‘Ah, ok’, contestó papá firmando. ‘Listo, ten’. ‘Pero… ¿no me vas a regañar?’, pregunté. ‘¿Para qué?’, ‘pues reprobé…’.’Pues estudia más para la próxima y ya’, dijo”, continuó en el relato.