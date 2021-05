Aislinn Derbez reveló el trauma que le dejó su padre en su infancia

Aislinn Derbez no se ha escapado de la fama desde que era una niña al formar parte de una de las familias más famosas de la farándula mexicana.

La hija de Eugenio Derbez decidio crear su podcast podcast ‘La Magia Del Caos’ como un espacio de encuentro para los artistas en donde pueden expresarse libremente y compartir su lado más intimo con sus seguidores.

En el último episodio de su proyecto estuvo como invitada la actriz Camila Sodi con quien tocó temas como la maternidad, el divorcio y como han sabido sobrellevar sus carreras profesionales.

La ex de Mauricio Ochmann aprovechó para criticar la manera en la que su padre se entregó a la fanaticada dejando a un lado a su familia y cuestionó la percepción que tienen los fans de los artistas.

“Te ven como un robot que además tienes que estar a su servicio y darles la foto cuando ellos te lo piden. Es muy fuerte (…)”Yo viví eso con mi papá. Toda mi vida desde que yo era chica y vi cómo a la gente de verdad no le importaba. No se ponían a pensar si el papá no ha visto a los hijos y tienen un momentito para convivir con ellos “, fustigó.

La mexicana reveló cual ha sido uno de sus traumas desde la infancia producto de la fama.

“Lamentablemente mi papá nunca puso límites. Para mi papá siempre fue primero el público y luego la familia y esa parte fue tan traumática para mí, porque yo siempre me sentía en peligro, me traumé muchísimo”.

Aislinn Derbez le tiene pánico a sus seguidores

Al ser perseguida por los fanáticos desde temprana edad ha tenido que enfrentar el miedo a la fanaticada lo que la ha llevado incluso a ir a terapia.

Derbez confesó que el hecho de estar en el aeropuerto sin lentes de sol es aterrador para ella pues siente que “alguien me va a matar”.

Sin embargo, a pesar de su angustia por la fama decidió seguirle los pasos a su padre en el mundo de la actuación y enfrentar su vida mediática con temor.

“Crecí como con mucho enojo y como con resentimiento y sobre todo con miedo y me quería siempre esconder, entonces era: ‘¡Claro que me encanta ser actriz y les cuento mis cosas, pero sales a la calle…!”, agregó.

Camila Sodi también conversó sobre el tema asegurando que no le teme a sus fans pero si le huye a la prensa pues le tiene resentimiento desde su infancia al ser acosada y criticada.

“No me bajan de M*mona”, confesó.