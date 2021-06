Ella es la actriz de ‘Anne with an E’ que sufre cáncer de mama a los 19 años

Miranda McKeon, la actriz que interpreta el papel de Josie Pye en la serie Anne with an E‘ reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama durante el fin de semana. La intérprete de tan solo 19 años de edad dio una detallada descripción del proceso por el que ha pasado en los últimos días y explicó cómo es que planea enfrentarse a esta enfermedad.

Actriz de Anne with an E habla sobre el cáncer de mama

A través de su cuenta de Instagram, la famosa dijo que estaba triste por la noticia pero al mismo tiempo tenía esperanzas de que todo estará bien. Además dijo que el diagnóstico había sido una sorpresa para todos, ya que existen muy pocas probabilidades de que una mujer tan joven padezca cáncer de mama.

“Tengo 19 años, las probabilidades de tener cáncer de mama a esta edad son de una en un millón. Soy especial, pero ya sabíamos eso.”

La actriz compartió una serie de fotografías y notas por medio de su Instagram y aclaró que no lo hacía con la intención de asustar a nadie. Por esta razón no hablará de sus síntomas específicos ni de su tratamiento, ya que no quiere que las personas entren en pánico.

Miranda McKeon habla del tratamiento al que se enfrentará

La actriz aseguró que estará bien después de ser tratada con cirugía, quimioterápia y radiación, ya que el cáncer fue detectado a tiempo. Sus fans la llenaron con mensajes de apoyo en redes sociales y resaltaron su admiración por la actitud positiva que mantiene.

“Me embarco en un viaje que no elegí pero que sé que puedo manejar. Será muy difícil, serán tiempos donde la vida se siente imposible, pero me estoy adentrando con optimismo, positivismo y rodeada de amor.”

Miranda McKeon nació en Nueva Jersey, Estados Unidos. Comenzó su carrera en la actuación en el programa de capacitación para adolescentes de Class Act en Nueva York en 2015. En 2016 apareció en la película Little Boxes y posteriormente fue incorporada al elenco de Anne with an E. Tras el éxito de la primera temporada, se convirtió en un personaje recurrente en la segunda entrega.

View this post on Instagram A post shared by Miranda McKeon (@miranda.mckeon)

