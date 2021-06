Adamari demuestra lo mucho que ha cambiado al probarse ropa vieja y sorprende a sus fans

Adamari Lopez tuvo un fin de semana muy productivo, ya que mientras su hija está de vacaciones con su papá, ella se dedicó a deshacerse de todo lo que ya no necesita, incluyendo su ropa vieja. Ahora que ha bajado varios kilos gracias a un régimen de dieta y ejercicio, la famosa no necesita las prendas de talla grande que antes usaba.

La conductora del programa ‘Hoy Día’ ordenó su closet y encontró ropa que usaba hace muchos meses y que ya no le sirve ahora que ha bajado de peso. Para demostrar el gran cambio que ha tenido, Ada se probó una falda en un video, mostrando lo grande que ahora le queda.

A través de sus redes sociales, la actriz dijo que poder ver lo mucho que ha cambiado la llena de orgullo por todo el esfuerzo que tuvo que hacer para llegar a ese punto.

“Hoy decidí seguir en mi proceso de organización y de recoger cosas que tengo en el closet y dejar fluir la energía y me he encontrado con la mayoría de los pantalones que tengo me quedan grandes.”