La historia real detrás de la película ‘2 Hearts’ que te romperá el corazón

Desde su estreno la película ‘2 Hearts’ protagonizada por Jacob Elordi se convirtió en una de las favoritas de las amantes del romance. Esto se debe a que cuenta la inusual historia de dos parejas en dos décadas diferentes que se encuentran de la manera más inesperada. Lo que hace aún más interesante esta película, es que está basada en una historia real.

‘2 Hearts’, la historia real

‘2 Hearts’ sigue dos historias diferentes de parejas que se enamoran para después descubrir que luchan contra una rara enfermedad. Aunque pareciera que se trata e dos casos separados, al final sabemos que existe una conexión entre ambos.

Aunque pareciera que se trata e dos casos separados, al final sabemos que existe una conexión entre ambos.

Una pareja está conformada por Christopher (Jacob Elordi) y su compañera de clase Sam (Tiera Skovbye), la otra esta compuesta por un exiliado cubano Jorge Bacardi (Adan Canto), que se enamora de una asistente de vuelo, Leslie (Radha Mitchell).

Una pareja está conformada por Christopher (Jacob Elordi) y su compañera de clase Sam (Tiera Skovbye).

En la vida real fue el padre de Chris, Eric, quien terminó por escribir el libro que más tarde inspiraría a la trama de la película. El libro se titula “All my tomorrows: a story of tragedy, transplant and hope”.

View this post on Instagram A post shared by 2 Hearts the Film (@2heartsthefilm) En la vida real fue el padre de Chris, Eric, quien terminó por escribir el libro que más tarde inspiraría a la trama de la película.

Christopher era un estudiante que acababa de ingresar a la universidad cuando falleció a causa de un aneurisma cerebral. Sus órganos fueron donados a cinco personas diferentes, una de ellas fue Jorge.

View this post on Instagram A post shared by 2 Hearts the Film (@2heartsthefilm) Christopher era un estudiante que acababa de ingresar a la universidad cuando falleció a causa de un aneurisma cerebral.

La cinta cambia algunos aspectos de la realidad para hacer la historia más interesante. Una de las cosas que fueron modificadas, es el nombre de la novia de Chris. En la vida real se llamaba Jenn, no Sam. La pareja tampoco llegó a casarse ni tuvieron hijos en la realidad. Cuando Chris falleció era un estudiante, no estaba casado ni tenía hijos.

Algo que no cambió, es que Jorge tuvo una enfermedad pulmonar, por lo que recibió un transplante de Chris. En un acto de agradecimiento, creó la organización Gabriel House of Care in Jacksonville, que apoya quienes necesitan un transplante.

Jorge y su esposa estuvieron involucrados en el proceso de la producción de la película, antes de que él falleciera en 2020 antes de su estreno.

View this post on Instagram A post shared by 2 Hearts the Film (@2heartsthefilm) Jorge y su esposa estuvieron involucrados en el proceso de la producción de la película.

Te recomendamos en video:

Más de este tema: