Eiza Gonzalez nos enseña a amar nuestro cuerpo y a lucirlo con mucha seguridad

Eiza Gonzalez es una de las actrices más famosas del momento que está triunfando en Hollywood, y ha dejado a México en alto.

Comenzó en las telenovelas, pero su talento trascendió hasta llegar a participar en películas al lado de grandes famosos como Jon Hamm, Rosamund Pike, y Vin Diesel.

También se convirtió en imagen de una de las fragancias de Louis Vuitton, una de las casas de moda más importantes.

Además, actualmente se convirtió en la actriz más taquillera de Hollywood, superando a grandes actrices como Margot Robbie y Brie Larson.

Eiza Gonzalez nos enseña a amar nuestro cuerpo

En muchas oportunidades, Eiza nos ha dado grandes lecciones de amor propio y confianza, y es que ha aprendido a amar sus curvas y celulitis y nos ha enseñado a hacerlo.

“La grasa en mi cadera es mi parte favorita de mi cuerpo y me siento más sexy que nunca cuando veo que mis muslos y glúteos se mueven”, dijo la actriz en una entrevista a la revista Shape.

Esta seguridad no la logró rápidamente, fueron años de entender su cuerpo y aceptar cada parte de él, y no importa cuánto nos lleve este trabajo, lo importante es llegar a sentirnos bien con nosotras mismas.

Por eso Eiza dijo en la misma entrevista que “es algo que nunca sentí en mis 20. Un viaje de amor propio a la feminidad”.

A través de sus redes, la también cantante ha posado en bikini, y pantys, dejando ver la parte de su cuerpo que antes odiaba, pero que ahora ama.

Y es que lo más importante no es lo que demás digan u opinen de ti, es lo que tú creas y cómo te veas, y eso nos lo ha dejado claro Eiza.

Instagram @eizagonzalez

“Me siento tan sexy solo con un movimiento, o cuando me siento y mis piernas crean ese poco de grasa en el costado de mi cadera. Realmente me gusta. Me siento como una mujer, puedo mover mi cuerpo y me hace sentir realmente empoderada”, dijo.

Más de este tema

Eiza Gonzalez tiene el bikini enterizo más elegante para mujeres de 30

Publican fotos de Eiza González grabando nueva película en Los Ángeles junto a Jake Gyllenhaal

Eiza Gonzalez luce como una diosa con este “body paint” en la nueva campaña de Louis Vuitton

Te recomendamos en video