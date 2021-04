Eiza Gonzalez no solo es una exitosa actriz, también se ha convertido en un icono de la moda a su corta edad.

Y es que siempre sabe cómo combinar las prendas de la forma más elegante, y deslumbra en cada lugar al que va.

Desde vestidos, pantalones, hasta bikinis, la celebridad ha impuesto tendencias con cada atuendo que luce y favorece a todo tipo de mujer.

Eiza Gonzalez tiene el bikini enterizo más elegante para mujeres de 30

Recientemente, la mexicana posó para la revista Shape en la playa, y mostró sus curvas, además de hablar de lo orgullosa que está de sus celulitis y su cuerpo.

Para esta sesión llevó un bikini enterizo y muy elegante, que además estiliza la figura y es perfecto para las mujeres de 30 años o más.

Instagram @eizagonzalez

Se trata de un traje de baño negro, manga larga, sin escote, con cuello redondo, y un atrevido escote en toda la espalda, hasta la zona baja.

Es un bikini perfecto para deslumbrar en la playa en la primavera o en el verano, lucir tus curvas y realzar tu sensualidad.

Eiza también posó con otro bikini enterizo rojo, con algunas transparencias, y escote con cuello redondo, que también podemos copiar.

Para esta edición de Shape, la mexicana habló sobre sus curvas y celulitis, y dio una gran lección de amor propio.

“Muy feliz de compartir la edición de mayo de @shape ❤️ hablamos sobre cómo la grasa en mi cadera es mi parte favorita de mi cuerpo y por qué me siento más sexy que nunca cuando veo que mis muslos y glúteos se mueven”, dijo la actriz.

Y, además, dejó ver lo bien que se siente aceptar tu cuerpo tal cual es y amar todo y cada detalle de él.

“Me siento tan sexy solo con un movimiento, o cuando me siento y mis piernas crean ese poco de grasa en el costado de mi cadera. Realmente me gusta. Me siento como una mujer, puedo mover mi cuerpo y me hace sentir realmente empoderada”, dijo.

