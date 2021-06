Salma Hayek confiesa que no esperaba su papel en Marvel por ser una mexicana de 54 años

Salma Hayek está de nuevo en el centro de la atención por su papel en Eternals, la nueva película de Marvel que se estrenará en noviembre de este año, personaje que le cayó de sorpresa a la actriz mexicana puesto que por su edad y por su nacionalidad pensó que no la tomarían en cuenta.

De hecho, en unas recientes confesiones citadas por Soy Carmín, la artista creyó que le estaban haciendo una broma cuando le realizaron el ofrecimiento, pues muchas veces ha hablado de lo duro que fue hacerse un lugar en el mundo del cine al ser latina y una mujer atractiva, que suelen ser sexualizadas en pantalla.

La actriz reveló que jamás pensó recibir una oportunidad así.- Instagram @salmahayek.

Sin embargo, la protagonista de Frida no solo fue considerada para formar parte de la película sino también ser uno de los personajes protagónicos, una oportunidad que creyó perdida para siempre.

Salma Hayek fue incrédula con la oferta de Eternals por pasar los cincuenta años

De igual manera, al ser una mujer mexicana que no va acorde con los estereotipos que rigen a este tipo de personajes, pensó. “Nunca se me pasó por la cabeza estar en una película de Marvel. Supongo que pensé que ese barco había zarpado, y fue un shock absoluto”, reveló.

Y es que en Eternals, Salma Hayek es una superheroína llamada Ajak que se roba el protagonismo, y no fue encasillada en un papel secundario o la madre de alguna estrella. Es ella la que tiene la oportunidad de brillar por sí misma.

En la cinta comparte con grandes nombres como Angelina Jolie.- Instagram @salmahayek.

“Para ser una heroína de acción, siendo mexicana, una mujer y de mi edad, sentí que me estaban jugando una broma”, aseveró.

“Cuando la gente me ve, y no solo las niñas, las minorías o incluso las personas de baja estatura, cualquier persona, quiero que piensen que incluso si las cosas no parecen que pueden suceder, cualquier cosa puede suceder. Pero no quiero que se basen en que hay que sufrir mucho y luego eventualmente sucederá. Quiero que se base en ¿por qué no?”, finalizó.

Más de este tema:

Quién es Salma Hayek en The Eternals y su relación con Thanos

Salma Hayek interpreta a una heroína con menopausia en ‘The Hitman’s Bodyguard’

Salma Hayek presume sus curvas y nos enseña a amar nuestra belleza natural

Te recomendamos en video: