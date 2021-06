Priyanka Chopra es uno de los nuevos ángeles, y simplemente es hermosa

Priyanka Chopra se une a los nuevos ángeles de Victoria’s Secret y llegará a poner su esencia y sus exóticos rasgos a la marca que busca fomentar la inclusión.

Aunque la esposa de Nick Jonas no posará lencería representará a la marca a través de la creación del podcast The VS Collective y otros materiales de marketing para inspirar “cambios y positividad”.

En este giro de timón de la marca estadounidense, Priyanka Chopra estará acompañada de la futbolista Megan Rapinoe, la modelo Adut Akech, la esquiadora Eileen Gu, la modelo transgénero Valentina Sampaio, la modelo de tallaas grandes Paloma Elsesser y la periodista Amanda de Cadenet.

Priyanka Chopra será inspiración

La actriz compartirá junto a las otras estrellas sus historias de inspiración y cambio, durante el podcast de 10 episodios.

“Es un grupo de mujeres que inspiran cambios y positividad. Es otro paso que están dando hacia la transformación de la marca. Toda la industria pensó que Victoria’s Secret se había terminado (…) La idea es crear esta comunidad de forasteros que miran hacia adentro. Es una nueva generación para la marca que tiene más que ver con la inclusión. La marca estaba atrapada en una era que nunca evolucionó. Es un mundo diferente ahora”, expresó una fuente cercana al proyecto para Page Six.

De momento, se desconoce si el nuevo proyecto también será llevado a los desfiles para mostrar una versión de cada mujer y satisfacer las necesidades de las mujeres curvilíneas.

“Estoy muy emocionado de que los nuevos clientes, y de aquellos que siempre han sido clientes de Victoria’s Secret, se sientan representados y como si pertenecieran”. @priyankachopra, miembro fundador de #TheVSCollection”, publicaron en la cuenta de Instagram de la marca junto a una postal de la famosa.

Los seguidores de Victoria’s Secret se mostraron contentos de ver una nueva faceta y ansiosos por ver que traerá la nueva colección.

