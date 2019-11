El increíble regalo de aniversario que Priyanka Chopra le dio a Nick Jonas

Nick Jonas y Priyanka Chopra acaban de cumplir un año de casados y para celebrarlo decidieron darle la bienvenida a un nuevo miembro de su familia. A través de sus redes sociales, Priyanka compartió el tierno momento en que sorprendió a Nick con la noticia.

Nick Jonas preparó una romántica sorpresa para Priyanka Chopra por su primer año de casados La pareja celebró su primer aniversario más enamorados que nunca

Nick Jonas presume el regalo de su esposa en redes sociales

Mientras él estaba dormido, un perrito con un moño llegó a su cama para despertarlo mientras su esposa captaba el momento. El nuevo miembro de su familia lleva como nombre 'Gino'.

Nick Jonas - instagram

El cantante no pudo contener su emoción y en su cuenta de Twitter compartió el video junto con el mensaje: "Pri llegó a casa con la mejor sorpresa esta mañana. Conozcan a nuestro nuevo perrito Gino. No he dejado de sonreír. Gracias."

Posteriormente la actriz compartió una foto de su primer perro, Diana junto con el mensaje "Te seguimos amando más que a nada"

Nick Jonas - instagram

Nick y Priyanka son conocidos por su gran amor por los animales, ya que frecuentemente comparten fotos con sus mascotas. Sin embargo estamos seguras de que este no será el único regalo de la actriz para el famoso, pues su aniversario aún está por llegar y con él muchas sorpresas para la familia, pues Nick adelantó en una entrevista que había estado preparando algo muy especial para su esposa.

