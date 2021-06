Kylie Jenner y Travis Scott: La curiosa condición que los mantiene unidos

Kylie Jenner y Travis Scott aparecen nuevamente juntos y prueban que se reconciliaron durante la gala anual organizada por la universidad The New School, llevada a cabo en New York.

En el evento en el cual el rapero consiguió el premio ‘Parsons Table Award‘, la pareja apareció más unida que nunca junto a su hija su pequeña Stormi, de tres añitos.

Fue en 27 de agosto de 2019 cuando la hermana de Kim Kardashian posó por última vez al lado de Travis, sin embargo, habían mantenido una sana relación por el bienestar de su pequeña.

“Tenemos una relación muy buena (…) Estamos en contacto y nos coordinamos. Amamos a Stormi y queremos lo mejor para ella”, dijo la empresaria en una entrevista que concedió a Harper’s Bazaar en marzo de 2020.

La diva nunca cerró la puerta a una posible reconciliación y, ahora que han pasado dos años, ha decidido darle una oportunidad al amor.

La particular condición que mantiene la relación de Kylie Jenner

Tras dos años de mantenerse distanciados la pareja decidió darse una nueva oportunidad, pero con una condición bastante particular; ambos podrán salir con otras personas sin ningún problema, según informó una fuente al portal TMZ.

Ahora se manejan en una relación abierta y hay quienes aseguran que el cantante disfrutó de su soltería, pero echaba de menos la familia y el hogar que tenía con la modelo.

Jenner, de 23 años, y Scott, de 30, posaron juntos en la alfombra roja de la premiación, en donde el centro de atención fue su adorable hija y las curvas de la menor del clan Kardashian.

Kylie se lució con un vestido color verde y zapatos de vinilo, además de unas ondas tipo Hollywood con las que estaba muy favorecida.

“Estaban cogidos de la mano y parecía totalmente que habían vuelto”, dijo una fuente a la revista People.

Travis no perdió la oportunidad para referirse a la madre de su hija durante el evento.

“Wifey (mujer), te quiero mucho!, expresó.

