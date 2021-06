iCarly regresa con una historia para adultos, así podrás verla

Recientemente la actriz Miranda Cosgrove emocionó a sus fans con una foto con la cual confirma el regreso de la serie iCarly, que se estrenó originalmente en 2007. La protagonista compartió una imagen con el elenco original a través de redes sociales, en donde se puede ver que se encuentran en el set de grabación. Sin embargo información reciente reveló que no se tratará de una serie para niños, si no para adultos.

iCarly regresa como una serie para adultos

La nueva versión de la serie será transmitido por Paramount+y será parte de sus nuevos contenidos originales, con los que planean renovar la plataforma. Su lanzamiento sucederá el próximo 17 de junio. Así se dio a conocer por una fotografía de Miranda en Instagram.

La nueva temporada constará de 13 episodios. En ellos se retomará la vida de Carly Shay casí 10 años después del final del show. Ahora Carly es una influencer que tiene nuevas aventuras junto a sus amigos y familia. Una de ellas será Laci Mosley en el papel de Harper Raines, la nueva mejor amiga de Carly.

Al elenco también se suma Jaidyn Triplett en el papel de Millicent Benson, la hijastra de Freddie.

Al elenco también se suma Jaidyn Triplett en el papel de Millicent Benson, la hijastra de Freddie.

La protagonista de iCarly fue merecedora a un Young Artist Award por Mejor Interpretación, por su desarrollo del personaje en la serie y se convirtió en la segunda artista infantil mejor pagada de la televisión, ganando un aproximado de 18 mil dólares por episodio. Tras grabar la última temporada, lanzó su primer álbum debut en 2010 y posteriormente interpretó el papel de ‘Margo’ en ‘Mi villano favorito’.

La actriz que interpretó el papel de ‘Sam’, no será parte del revival de la serie, aunque hasta ahora la producción no ha dado una explicación sobre el motivo de su ausencia, ella misma reveló en su cuenta de Instagram que se encuentra trabajando en otro proyecto. Después de que se anunciara los nuevos capítulos de iCarly, McCurdy dio a conocer que se encuentra ocupada realizando la segunda temporada del podcast Empty Inside. Posiblemente esa sea la razón por la cual no pudo ser incluida en el elenco.

