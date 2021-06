Periodista alza la voz tras dichos de Mayte Rodríguez sobre Alexis Sánchez: “Sé que se siguieron comunicando”

En el programa Zona de Estrellas, Cecilia Gutiérrez cuestionó las palabras de Mayte Rodríguez sobre su actual vínculo con Alexis Sánchez. Recordemos que la actriz fue increpada por un desconocido, quien le preguntó por el futbolista en un curioso comentario a través de redes sociales.

“Qué le hiciste ahora a Alexis”, fueron las palabras de este. Sin embargo, la hija de Carolina Arregui contestó aclarando su relación con el seleccionado de la Roja. “Joaquín, como tú y varios más me preguntan, te respondo… No le he hecho nada. No sé de donde aparecen estos dichos por periodistas de farándula. Aclaro que existe cariño y buena onda. Pero no hay relación hace par de años“, dijo.

Cecilia Gutiérrez alzó la voz tras explicación de Mayte Rodríguez

Tras la respuesta de la joven, Cecilia Gutiérrez se refirió al tema en el programa de Zona Latina. “De partida, ningún periodista de farándula dijo que ella había lesionado a Alexis Sánchez. Lo primero que hace ella es culpar a la prensa, pero fue la gente que en redes sociales empieza, como medio en broma, a decir ‘la Mayte lo lesionó'”, dijo en un comienzo.

Posteriormente, aclaró que “lo que dijimos nosotros y otros periodistas de farándula es que ella había retomado el contacto con Alexis, contacto que no perdieron durante este tiempo. De hecho ella dice que siempre hay ‘cariño y buena onda’. O sea, yo sé que se siguieron comunicando“.

Por otra parte, se refirió a los rumores en torno a la relación de Mayte Rodríguez con el empresario Camilo Figueroa, la que según señalaron personalidades como Daniel Fuenzalida y la misma Cecilia Gutiérrez, habría llegado a su fin. “Lo que le molestó a Camilo es que ella siguiera comunicándose con un ex. Él, Camilo, se vino a Santiago la semana pasada, a un asado con amigos, compartiendo, medio pasando las penas“, contó.

Además, reveló que Mayte “estuvo unos días en Santiago, la semana pasada, en la casa de una amiga. Obviamente coincidió que justo la Mayte estaba en Santiago, pero nadie ha dicho que se juntaron (con Alexis) ni menos que ella fue la causante de su lesión”.