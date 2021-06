Aseguran que Mayte Rodríguez habría terminado su relación: “No se casaría”

“Esto te va a dejar más triste. Es una noticia de alto impacto”. Con estas palabras, Daniel Fuenzalida reveló la situación que estaría enfrentando Mayte Rodríguez y Camilo Figueroa, quienes habrían terminado su relación.

“Pongan mucha atención. Habría terminado su relación, no iría más. Tengo una muy buena fuente. Habría terminado su relación y no se casaría Mayte Rodríguez. Comiencen a averiguar, comiencen a preguntar”, señaló el animador en el programa Me Late Prime, de TV+.

Daniel Fuenzalida en Me Late Prime – TV+

“Mayte Rodríguez al parecer no estaría en una relación y no se casaría”, agregó, precisando que “es un rumor del salón unisex, son rumores”. Tras las palabras de Daniel Fuenzalida, Andrés Caniulef comentó el hecho indicando que si bien no conoce más detalles sobre la relación, siempre tuvo aprensiones en torno al vínculo.

“Yo no tengo antecedentes, pero lo que a mí siempre me pasó desde el primer momento en que escuché esta historia, era que todo fue muy apresurado. Apresurado desde que ella empieza a rehacer su vida después del quiebre con Alexis Sánchez (…) Digo que en el fondo ella pareciera no estar tan preparada o con tantas ganas de formar una familia“, dijo.

Por su parte, Pamela Díaz se mostró sorprendida. “Yo sabía que hasta Carola (Arregui), la mamá de Mayte, decía que estaba muy contenta con la relación que tenía Mayte con el chiquillo. Y que se llevaban todos bien, que la veía tranquila…”, señaló la Fiera, quien más tarde comentó que la pareja podría estar “pasando por un momento extraño”.

Pamela Díaz dijo entender a Mayte Rodríguez – TV+

La frase desató las risas de sus colegas, quienes inmediatamente recordaron la frase con que Pamela Díaz reveló una crisis en su relación con Jean Philippe Cretton. “Lo que se usa últimamente es decir ‘estamos pasando por un momento raro’. Eso es lo que se está usando, entonces quizás Mayte y algunos más de la televisión están pasando ese ‘minuto raro'”, bromeó Daniel Fuenzalida.

“Yo igual la entiendo, porque a mí la pandemia igual me ha trastocado la cabeza. Yo antes era más normal que ahora”, se defendió la Fiera. “Pero tú llevai años de pandemia po hija, usted nació en pandemia”, dijo entre risas Sergio Rojas.

Mayte Rodríguez y la propuesta de matrimonio

Recordemos que en febrero pasado, se dio a conocer la propuesta matrimonial que Camilo Figueroa habría realizado a Mayte Rodríguez. Los detalles fueron entregados por Luis Sandoval en Me Late, en donde indicó que la actriz “celebró su cumpleaños en Maitencillo y en ese cumpleaños…”.

“Yo les quiero contar que es una información que me llega de una persona que estuvo en ese carretillo… A mí no me consta… Pero estuve hablando hartos días con esta fuente (…) Camilo para todo y saca una cajita y le pide matrimonio, todos quedaron impactados“, dijo.