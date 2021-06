Revelan supuesto motivo del quiebre amoroso de Mayte Rodríguez

A través del formato historias, Cecilia Gutiérrez complementó lo que ya había señalado Daniel Fuenzalida en el programa Me Late Prime, en donde reveló la situación que estaría enfrentando Mayte Rodríguez y Camilo Figueroa, quienes habrían terminado su relación.

“Pongan mucha atención. Habría terminado su relación, no iría más. Tengo una muy buena fuente. Habría terminado su relación y no se casaría Mayte Rodríguez. Comiencen a averiguar, comiencen a preguntar”, señaló el animador en aquella instancia.

“Mayte Rodríguez al parecer no estaría en una relación y no se casaría”, agregó, precisando que “son rumores”. Si bien hasta el momento no se conocían más detalles del tema, Cecilia Gutiérrez se encargó de aportar más datos al responder una inquietud mediante las preguntas y respuestas de Instagram.

La periodista dio a conocer los supuestos motivos del quiebre, dando a entender que se deberían a un “tercero”. “Esta distanciada de su novio, que se llama Camilo, porque él por segunda vez le encontró conversaciones con su ex (que justo estaba en Chile). Pero… No ha devuelto el anillo de compromiso. Así que hay esperanza aún“, dijo.

Cecilia Gutiérrez por relación de Mayte Rodríguez – Instagram

Sin embargo no fue lo único, ya que momentos más tarde habló sobre la posibilidad de que la actriz se reconciliara con Alexis Sánchez, con quien tuvo una relación por más de un año.

“¿Qué crees? ¿Vuelven Maite y Alexis?“, le preguntaron, a lo que Cecilia Gutiérrez, quien hace unos días reveló que los famosos siguen en contacto tras su quiebre, contestó: “Ay qué bonito… Ella le había decorado la casa en Santiago y no alcanzaron a disfrutarla“.