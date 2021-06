Mayte Rodríguez aclara vínculo con Alexis Sánchez: “Existe cariño y buena onda”

Durante las últimas semanas, uno de los temas que ha llamado la atención ene l mundo del espectáculo es el vínculo entre Mayte Rodríguez y Alexis Sánchez. Recordemos que la pareja estuvo junta durante un año y dos meses, hasta que decidieron tomar caminos separados, despidiéndose oficialmente con una publicación en redes sociales en 2018.

A tres años del quiebre, surgieron rumores en torno a un nuevo acercamiento de los famosos. La información fue expuesta por Cecilia Gutiérrez tras la consulta de un usuario, quien quiso saber si el seleccionado de la Roja seguía en contacto con la actriz. La periodista contestó afirmativamente, aunque sin entregar mayores detalles al respecto.

Luego se dio a conocer que la actriz habría terminado su relación con Camilo Figueroa, con quien tenía planes de matrimonio. Los detalles fueron dados a conocer por Daniel Fuenzalida en el programa Me Late Prime, en donde señaló: “Mayte Rodríguez al parecer no estaría en una relación y no se casaría”.

Cecilia Gutiérrez complementó lo que ya había señalado el animador del programa de TV+, dando a entender que el quiebre se debería a un “tercero”. Si bien no dijo a quién se refería, se presume que se trataba del futbolista.

Mayte Rodríguez aclaró la situación

Tras semanas de rumores, fue la misma actriz quien rompió el silencio y aclaró su actual vínculo con el seleccionado de la Roja. Según indicó a un usuario en redes sociales, “existe cariño y buena onda”, pero no tienen relación hace varios años.

Mayte Rodríguez alzó la voz luego que un desconocido la increpara aludiendo a Alexis Sánchez. “Qué le hiciste ahora a Alexis”, le preguntó, a lo que la joven respondió: “Joaquín, como tú y varios más me preguntan, te respondo… No le he hecho nada. No sé de donde aparecer estos dichos por periodistas de farándula. Aclaro que existe cariño y buena onda. Pero no hay relación hace par de años“.