Michelle Salas da una lección de empoderamiento y celebra su cumpleaños tras escándalo de sexualización

Tras el estreno de “Luis Miguel: la serie”, el nombre de Michelle Salas ha sido tendencia, pues parte de la vida de la hija de “El Sol” fue revelada en la producción de Netflix, en la cual la polémica y la ficción se juntaron para crear un escándalo.

La influencer dejó claro su descontento por la forma como fue presentada en la serie, pues, según sus declaraciones, no solo hay mucha ficción en la historia, sino que su imagen fue perjudicada en determinadas escenas.

“Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta”, señaló la famosa a través de un comunicado en sus redes sociales.

Afirmó que su integridad moral fue vulnerada, pues presentaron una imagen sexualizada de ella, cuando tenía tan solo 19 años.

“Tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad”, destacó.

Michelle Salas celebra su vida con la cabeza en alto

Tras la polémica, miles de mujeres mostraron su apoyo incondicional a la influencer luego del comunicado que buscaba mostrar el rechazo absoluto a una escena sexual.

En la escena se puede apreciar cómo el personaje de Michelle sostiene relaciones sexuales con “Mauricio Ambrosi”, quien representa al exmanager de Luis Miguel.

Semanas después, llegó un nuevo cumpleaños para Salas, quien no dudó en mostrar que es una mujer feliz y plena.

Instagram @michellesalasb

La mujer de 32 años compartió las felicitaciones que enviaron sus familiares y amigos más cercanos, entre los que destacó su madre, Stephanie Salas.

Antes del escándalo, Michelle había dejado claro que la serie cuenta con muchas escenas de ficción que distorsionan la verdadera historia.

“He visto algunos capítulos y, claro, cuando una ve su vida interpretada por alguien que no eres tú, hay sentimientos encontrados. Si algún día decido contar mi realidad, ese día cambiarían muchas cosas, pero creo que todavía no es el momento”, argumentó Michelle.

Desde el estreno por Netflix de “Luis Miguel, la serie”, la relación padre e hija ha estado cada vez más en declive.

Michelle asegura que en la filmación, su padre muestra simplemente su versión de la historia.

Además, señala que, en realidad, hay mucha ficción cuando se habla de la vida de ella en la trama.

“Eso no significa que las cosas sean necesariamente así, también hay mucha ficción”.

“Muy poca gente conoce mi vida como realmente es y cómo sucedieron o no las cosas, ya que, repito, siempre he sido muy cuidadosa y protectora de mi privacidad y la de mi familia”, dijo Salas.

