Dove Cameron lo contó todo sobre su orientación sexual

Dove Cameron se sinceró con sus fanáticos y contó abiertamente como ha sido su proceso tras anunciar que es bisexual.

Aunque la estrella de Disney ha tenido algunos noviazgos en su vida; el primero con Ryan McCartan, con quien incluso estuvo comprometida; el segundo con Thomas Doherty, con quien terminó hace algunos meses, a revelado su verdadera sexualidad.

La orientación sexual de Dove empezó a dar de que hablar en 2017, año en el que confirmó los rumores sobre su gusto por las chicas iniciaron tras un viaje con su amiga Kiersey Clemons a Las Vegas.

Dove Cameron celebrará su primer Mes del Orgullo

Este mes de junio será la primera celebración del Mes del Orgullo de Cameron y confesó sentirse muy emocionada y orgullosa de ser parte de la comunidad LGBT+.

“Este va a ser mi primer Mes del Orgullo, como, realmente, realmente fuera. Mi amigo me envió un mensaje de texto el otro día y me dijo: ‘Este mes es para ti’, y yo dije: ‘Oh … wow’ (…) Hay mucha emoción en torno a que salga del armario. Realmente no me anticipé porque siempre he salido en mi vida privada … sabía que iba a salir, pero es diferente ”, dijo Entertainment Tonight.

En el 2020 realizó a través de su cuenta en Instagram un live en donde reveló que es bisexual, mientras promocionaba su nueva canción, ‘We Belong’, pues la portada del single muestra dos labios femeninos besándose.

La promoción de su tema ‘We Belong’ fue el primer anunció de su bisexualidad. Foto: Youtube

“Creo que el amor entre personas del mismo sexo se merece más representación en general, en los medios, en el arte. De una manera en la que no sea sobre eso, pero que se incorporen todo tipo de parejas, porque lo normaliza. Y bueno, creo que eso es muy bonito. En mi caso, hablando como alguien que es bisexual, no quería que… no quería que mi arte y mis trabajos visuales solo reflejaran parejas heterosexuales. Y así es como creamos el arte para la portada del single”, dijo.

Aunque confiesa que no le gustan las etiquetas dice que se identifica como una ‘Queer’.

“No soy una persona de etiquetas, pero diría que soy queer y esa es probablemente mi forma más precisa de representarme a mí misma. Con el proceso de salir del armario, se trataba de quién soy en general en lugar de con quién elijo tener una cita o acostarme. Elijo amarme a mí mismo, ser quien soy todos los días y no editarme dependiendo de la habitación en la que esté. No me disculpo por lo que soy. No lo digo de manera ligeramente diferente para que la gente se sienta más cómoda”, expresó.

Más sobre este tema:

Dove Cameron, la chica Disney que está rompiendo las reglas y merece un aplauso

Dove Cameron, de sufrir bullying a ser una de las estrellas juveniles más talentosas en la actualidad

Disney dedicó un emotivo homenaje a Cameron Boyce durante el estreno de ‘Descendientes 3’

Te recomendamos en vídeo: