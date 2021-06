Lupillo Rivera confunde a los fans tras eliminar el tatuaje de Belinda

Belinda ha dado mucho de qué hablar este año por la relación cada vez más sólida que tiene con Christian Nodal. Sin embargo, ésta vez fue Lupillo Rivera quien se puso en la mira tras compartir que estaba en proceso de eliminar el tatuaje que se hizo con la cara de la cantante.

La polémica inició cuando Lupillo aseguró haber tenido una relación con Belinda en 2019, luego de que ambos fueran coaches en La Voz México.

“Fueron cinco meses y fue una mujer que amé locamente, fue una mujer que realmente quise, una mujer que yo la verdad honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas, nunca había amado a una mujer tanto en mi vida, así de fácil”, reveló en una entrevista en aquel entonces.

El intérprete de regional mexicano aseguró que el tatuaje que se hizo en su honor fue parte de un reto. “Me retó a ver si me hacía un tatuaje, y ¿por qué no?, es mi piel, mi brazo, y con mucho gusto. Me mandó su foto estando yo en Las Vegas”.

Pero luego de darse a conocer la noticia del romance de la intérprete de Luz sin gravedad con Nodal, en 2020, Rivera aseguró que eliminaría el tatuaje. “Ya mero, ya mero, ahora resulta que me van a pagar para quitármelos, así que va a estar interesante”, reveló.

Ahora, Lupillo finalmente ha cumplido con lo dicho pero el resultado no fue lo que los fans esperaban.

Fue el tatuador Antonio Morales, mejor conocido como Tanke Rules, quien se encargó de borrar el rostro de Belinda de la piel de Lupillo. De acuerdo con las declaraciones al programa Ventaneando, el artista no cobró pues “sabía que lo que me iba a traer era seguidores, más trabajo”.

Luego del largo proceso, Lupillo compartió las imágenes en sus redes sociales pero al tratarse de un enorme manchón negro, desató un sin fin de memes y críticas.

Lupillo Rivera al enterarse que se podía quitar el tatuaje con láser. pic.twitter.com/MboQB8LzBF — Irvin_M3 (@M3Irvin) June 12, 2021

“¿Por qué Lupillo Rivera no se borraría el tatuaje con láser en vez de hacerse esa mancha negra?”, “Díganme por favor que es broma lo del tatuaje rayoneado de Lupillo Rivera“, “Si tú te sientes mal o estás deprimido porque has tomado malas decisiones en la vida piensa en Lupillo y verás que lo tuyo es nada”.

Lupillo Rivera imaginando su tatuaje pic.twitter.com/GkGPmvNkBM — Axel Bauza (@AxelBauza) June 12, 2021

El tatuador ya había dicho que el cantante quería añadir un “blackout” al grabado, por lo que no le interesaron otros diseños que cambiaran el original.

“Fue una decisión que tomó Lupe. Le había dado algunos consejos de cómo taparlo, pero al final decidió que se borrara por completo, así tal cual. Él quería un blackout, (desaparecerlo), sí, completamente. No quería saber nada más de él”, aseguró Morales y añadió que en un futuro puede volver a cambiarlo.

Nadie:



El tatuador de Lupillo Rivera presentándole los diseños para tapar el tatuaje de la Beli pic.twitter.com/HEPulT2D3u — Larissa (@la_cr) June 11, 2021

“Estoy muy contento de haber tomado esta decisión. En primer lugar y lo más importante es darle lugar a mi prometida, Giselle Soto, por eso tomé esta decisión de hacerlo… Sé que di mi palabra en algún tiempo de mi vida, me equivoqué, somos seres humanos y ahorita hay que darle a mi mujer”, aseveró el cantante.

Lejos de lo que todos piensan, el tatuador aseguró que ese “manchón” es un trabajo complejo que le tomó más de tres horas. Mientras tanto, Lupillo recalcó que el diseño fue de su hijo de 12 años.

Más de este tema

Habló el tatuador de Lupillo Rivera y se conoció la verdad de por qué borró a Belinda de su brazo

Como Lupillo, cuáles son los pasos a seguir cuando te quieres quitar un tatuaje

Criss Angel desilusionado se borra el tatuaje de Belinda y te mostramos quién más se tatuó por amor a la rubia

Te recomendamos en video