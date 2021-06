Criss Angel desilusionado se borra el tatuaje de Belinda y te mostramos quién más se tatuó por amor a la rubia

Al parecer Belinda ha logrado enamorar a quienes han sido su pareja a tal punto de tatuarse en honor a la cantante. Y ahora que está comprometida con el cantante Christian Nodal, más de uno tendrá que borrarse la marca de amor.

Tal es el caso del mago estadunidense, Criss Angel, quien luego de conocerse el compromiso de la interprete presumió en sus redes sociales que borró el tatuaje que se había realizado de su nombre.

“Beli” se podía leer en el pectoral izquierdo del mago en 2017 quien luego de terminar su relación expresó a varios medios de comunicación que la también actriz solo había estado con él para promocionar un vídeo musical y por interés económico.

“No escuches a tu corazón, escucha a tu voz interior, debí haberlo escuchado. El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe de existir, mentir acerca de quién eres o de quién soy no lo vuelve verdadero. Esa elección me costó millones, lo cual enriqueció a la verdadera maestra del engaño”, dijo en aquel entonces.