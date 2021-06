Perfeccionista, enojón y estricto: Ángela Aguilar revela cómo es ser hija de Pepe Aguilar

Durante una reciente entrevista de Ángela Aguilar en Venga La Alegría, la joven cantante mostró su lado más real y divertido al exponer a su papá, Pepe Aguilar, como realmente es, más allá de su imagen de estrella y artista de música regional que ha recaudado 13 millones de discos vendidos.

La charla fue a propósito del próximo Día de los Padres, a celebrarse en México el domingo 20 de junio, por lo que salieron algunos secretos de la famosa familia a colación.

La joven fue muy sincera al hablar de su papá.- Instagram @angela_aguilar_.

Ángela Aguilar afirmó que Pepe Aguilar es “enojón”

Pero todo nació por culpa de su hermano mayor, Leonardo, quien estaba describiendo la personalidad de su papá. “Es una persona que ha vivido muchísimo. Tiene demasiada experiencia, eso aplica en todo y define cómo es, así que no es que sea enojón…”, y en ese momento lo interrumpió la joven de 17 años.

“Es un poco enojón de vez en cuando”, aclaró sonriente Ángela Aguilar, de acuerdo con Milenio, lo que hizo que Pepe Aguilar saltara de su asiento para recriminarle esos ‘elogios’.

La familia mostró su lado más real, fuera de su perfil de famosos.- Instagram @pepeaguilar_oficial.

“Oh, pues. No me ayudes compadre. Es el Día del Padre, güey, o sea no es para que…”, dijo, divirtiendo a los presentes, demostrando la complicidad que hay entre él y sus hijos.

No obstante cuando fue el turno de hablar de la intérprete de Dime Cómo Quieres afirmó que su papá es “es una persona brutalmente honesta, increíblemente talentoso, intelectualmente muy avanzado”.

De igual manera, el propio Pepe Aguilar aceptó que es exigente con ellos y les suele dar críticas constructivas para que sean cada vez mejores y no comentan los mismos errores. “Soy un perfeccionista y un súper profesional de mi negocio. Y les exijo mucho, les exijo a ese nivel”.

