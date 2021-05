Ángela Aguilar fue defendida por el tataranieto del creador del himno nacional

Ángela Aguilar se ha mantenido en boca de todos luego de ser criticada por la manera en la que entonó el Himno Nacional, previo a la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez contra Billy Joe Sanders.

Algunos han salido en defensa de la joven cantante, entre ellos el tataranieto del creador de la letra del himno, Francisco González Bocanegra.

Francisco aseguró que lo cantó de la manera correcta, manteniéndose apegada a la versión original.

“El ritmo original es un compás de 4/4, es decir, que es mucho más lento que lo que se canta en la actualidad, que es en un compás de 2/4. Es un compás de marcha militar pero mucho más lento. La versión que cantó Ángela Aguilar está cantado en un compás de 4/4, mucho más lento y que es la versión original“, señaló el tataranieto en un audio que le hizo llegar al periodista Javier Poza, en su programa radial ‘Grupo Fórmula’.

Ángela Aguilar recibió críticas sin merecimiento

Tras las declaraciones del tataranieto, quedó claro que la hija de Pepe Aguilar fue lanzada al paredón sin necesidad alguna.

Sin embargo, el mal momento que le tocó vivir producto de las burlas y las críticas le sirvió de aprendizaje.

“La verdad fue una experiencia que me ayudó muchísimo a crecer. Sí me saqué de onda porque nunca había vivido una situación donde tantas personas me tiraran tanto odio y mala vibra”, dijo Ángela a Poza.

Ángela cantó frente a más de 73 mil personas presentes en el AT&T Stadium.

Durante su presentación tuvo que enfrentar algunos problemas de audio pero logró salir de la situación de buena manera.

“Me define como artista cómo saqué la situación en el sentido que no tenía audio […] Para mí fue un gran honor y me quedo con los aplausos de la gente”, finalizó.