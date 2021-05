Critican a Ángela Aguilar por entonación del Himno Nacional y Pepe Aguilar reacciona: “la regó”

Ángela Aguilar es una de las cantantes mexicanas más exitosas del momento y lo ha logrado por mérito propio, no solo por pertenecer a una familia famosa.

La joven a su corta edad ya tiene una carrera con mucha trayectoria y a sus 17 años ha logrado grandes éxitos como ganar su primer Grammy a sus 15 años.

Sin embargo, no está libre de cometer errores y lamentablemente de ser criticada en redes, así como otros famosos.

Critican a Ángela Aguilar por entonación del Himno Nacional

La noche del sábado la hija de Pepe Aguilar volvió a los escenarios para interpretar el Himno Nacional Mexicano en la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez con Billy Joe Saunders.

Sin embargo, recibió miles de críticas en redes, pues la acusan de cambiar el tono al himno, lo que consideraron una falta de respeto.

“¿Por qué los artistas insisten en cantar nuestro bello Himno como si fuera una balada?”, “No es hate pero que feo canto el himno nacional esta niña”, “Le cambio el tono, no me gustó”, fueron algunas de las críticas que recibió.

Así reaccionó Pepe a las críticas hacia su hija por entonar el Himno Nacional

Ante esto, su padre salió en su defensa como siempre en sus redes, y expresó su descontento sobre cómo las personas se enfocan en el error de su hija y no en la victoria de Canelo.

“Por primera vez hay un evento después de un año y cuatro meses en el continente americano con más de 50 mil personas, Estados Unidos ganándole al virus, el Canelo ganando, haciendo historia, y el pinche trending toppic es el Himno Nacional de Ángela, que chido tienen sus prioridades”, dijo el famoso cantante.

Sin embargo el famoso aclaró que su hija sí cometió un error. “Sí hubo un error, claro que la regó, pero no es para fusilarla. La regó porque lo cantó muy lento, la regó punto y se acabó, 17 años, la regó. El error es que estaba cantando como 30 beats per minute”, explicó.

Y detalló que la razón por la que ocurrió fue por fallas técnicas, pues sus audífonos no se escuchaban.

“Cuando sale Ángela, los audífonos que traía no se oían y el error de Ángela ahí es que se hubiera olvidado de eso y no pensara que había bocinas como normalmente las hay, el rebote es hasta de un segundo y cachito, entonces si no hay experiencia vas a cantar así de lento. Tendría que haber tenido la capacidad de haber salido de ese problema, pero no la tuvo”, dijo Pepe.

Pero aseguró que eso no le resta talento a su hija. “Lo que hizo no tiene nada que ver con lo que estaban criticando, no saben ni lo que están diciendo, estaba cantando más lento y está mal cantado. Pero unas por otras, si la chavita está rompiéndola a los 17 años es porque está trabajando desde muy chiquitita”.

