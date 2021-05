Ángela Aguilar desafía a la moda combinando look deportivo con zapatillas

Valiéndose de su belleza natural, Ángela Aguilar mostró un look deportivo que resulta de inspiración para seguidores y extraños.

La hija de Pepe Aguilar se ha ganado un puesto entre los íconos de la moda, a pesar de su corta edad.

Con apenas 17 años, la cantante ha dado muestras de su buen gusto al vestir y deja a todos fascinados con cada atuendo que luce.

Ángela Aguilar no solo es reconocida por su talento, sino también por su buen gusto para vestir/@angela_aguilar_a

Así es el look deportivo de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar rompió paradigmas con un conjunto deportivo blanco y azul al que le sumó unas hermosas zapatillas negras, rompiendo cualquier tipo de paradigmas de la moda y luciendo sencillamente sensacional.

La tendencia de la joven ha hecho que muchas jovencitas quieran lucir el mismo estilo, pues sabe cómo resaltar su belleza natural con cada atuendo que combina.

Es importante recordad que la intérprete de “En realidad” estuvo en el ojo público y se convirtió en tendencia de Twitter recientemente por la forma en que entonó el Himno Nacional de México.

Esto no fue obstáculos para que sus seguidores siguieran apoyándola y con este look en el que aparece sentada y relajada no faltaron comentarios. Las muestras de cariño y admiración se desataron en las redes sociales.

“Qué hermosa te vez”, “Es increíble cómo lograr lucir una combinación perfecta”, “Pensé hacer deportes, pero con esas zapatillas lo me provoca es lucir más glamurosa” y “Te amamos, Ángela”, fueron algunos de los comentarios del post que subió la artista a Instagram y que, casi inmediatamente, sumó más de44 mil likes.

