Ángela Aguilar es declarada una de las mujeres más bellas

Ángela Aguilar fue declarada una de las mujeres más bellas del 2021 por la revista People en español, que cada año revela la lista de ‘Los 50 más bellos’. La intérprete de 17 años de edad fue incluida por segundo año consecutivo, confirmando que se encuentra en el mejor momento de su carrera.

De acuerdo con la publicación, la lista se divide en dos partes, la primera mitad son 25 estrellas icónicas. La segunda, son 25 celebridades que están en tendencia y se preparan para dejar su huella en el estrellato.

Ángela Aguilar, es una de las cantantes mexicanas más exitosas de su generación. Por esta razón, la hija de Pepe Aguilar logró consolidar su lugar en la lista.

Esto sucede después de que Ángela atravesara una serie de críticas por la manera en que entonó el himno nacional durante la última pelea de Canelo. Usuarios de redes señalaron que había cometido un error, por lo que su padre salió en su defensa y más tarde ella dio una declaración.

Pepe Aguilar, se mostró molesto ante las críticas y respondió:

“Hubo dos que tres bueyes que se dieron cuenta de que lo estaban cantando más lento, todos los demás, bola de borregos, no saben ni qué fregados están diciendo. Para empezar, el himno nacional no se canta, se entona. ¿En qué la regó? El error fue que estaba cantando como 30 bits por minuto, googleénlo…”

Por su parte Ángela Aguilar dijo en una entrevista con Javier Poza que fue una experiencia difícil para ella. Especialmente por el odio que recibió.

“Fue una experiencia que me ayudó a crecer. Si me saqué muchísimo de onda porque nunca había vivido una situación donde tantas personas me tiraban odio y mala vibra.”