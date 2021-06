Selena Gomez se muestra vulnerable ante los cambios de su cuerpo y muestra como aceptarse a si misma

A Selena Gomez le ha tocado lidiar con su fama desde temprana edad, la enfermedad de lupus, las variaciones de peso de su cuerpo y las fuertes críticas dentro de la industria del espectáculo.

Sin embargo, la hemos visto surfear y convertirse en una mujer empoderada, tras los lo que han sido retos para su autoestima y aceptación.

Recientemente, la cantante habló en un vídeo para Vogue, sobre el vaivén que ha sufrido sobre su peso corporal y cómo ha logrado aceptarse en cada una de sus versiones.

Durante el audiovisual la también actriz debía analizar looks más icónicos, empezando por los días de Disney Channel en 2007 hasta el vídeo musical ‘De Una Vez de 2021’.

Selena confesó que a pesar de tener hermosos vestidos y beauty looks no siempre se sentía conforme y segura de ella misma para desfilar en las alfombras. Esto son algunos de los momentos de los que habló:

Para este evento lució un vestido blanco de Vera Wang y reconoció que estaba luchando por sentirse segura.

“Yo fluctúo mucho con mi peso, y recuerdo esta noche específicamente que no me sentí bien con mi cuerpo. Lo que fue realmente asombroso fue que tuve la oportunidad de trabajar en el vestido que se ajustaba a mi cuerpo”, dijo.

La estadounidense recordó que para esta fecha estaría regresando de una pausa que había realizado y se estuvo cuidando por mucho tiempo.

“Recuerdo que estaba literalmente volviendo, realmente cuidándome y luego sabiendo que esta era la primera vez que la gente realmente me iba a ver. Dije: ‘Quiero pensar muy Audrey Hepburn. Simple’. Mi maquillaje no es exagerado. En realidad, apenas hay un accesorio”, expresó.

Aseguró que “Fue como, una vez que me puse el vestido, pensé, ‘Estoy lista para ser yo. Estoy lista para dar un paso en este mundo y reclamar mi nombre’”.

Para esta temporada Selena había aumentado de peso nuevamente lo que enfrentaba una nueva pelea consigo misma.

“Este fue otro momento en el que había fluctuado con mi peso. Fui muy honesta con mi equipo, no me sentía cómoda para llevar nada pegado pero después me probé este vestido y me sentí tan hermosa, me sentí como una muñeca Barbie”.