Razones por las que Owen Wilson es el hombre perfecto

Loki finalmente está aquí y los fans del Universo Marvel no pueden estar más satisfechos luego del primer episodio de la serie.

La trama evidentemente está centrada en Loki el antihéroe asgardiano por excelencia de Marvel. Tom Hiddleston regresa para darle vida lo que hace de la serie una garantía. Sin embargo, no podemos hablar de ésta sin mencionar la integración de Owen Wilson al Universo Marvel como el agente Mobius M. Mobius.

Owen ha sido uno de los actores consentidos de Hollywood por años y verlo caracterizado de Mobius ha sido una verdadera y grata sorpresa.

Este será un personaje clave para la historia de Loki pero también para lo que se viene dentro del MCU ya que es uno de los agentes que trabajan para la Time Variance Authority, una especie de organización cósmica que se encarga de monitorear y solucionar problemas en el espacio temporal.

Así que ya que estaremos viendo a Wilson durante todo este tiempo, es un gran momento para recordar por qué es uno de los mejores actores y el hombre perfecto.

Su interpretación en Marley & Me

La película rompió nuestros pequeños corazones pero al mismo tiempo caímos rendidas ante el encanto de Owen. Esta fue quizá su interpretación más conmovedoras pues su relación con el adorable golden se sintió muy cercana, razón por la que conectamos a la perfección con ambos.

Realmente hace que queramos colarnos en una boda con él

Owen Wilson, junto con Vince Vaughn, perfeccionaron el arte de crashear bodas en la película Wedding Crashers (o Los Cazanovias en Latinoamérica). Y es que el actor logró que todos empatizáramos con John Beckwith como si fuese un amigo que conocemos de toda la vida, que siempre termina haciendo locuras.

Vale la pena resaltar que durante mucho tiempo los fans han pedido una secuela de la cinta y recientemente el actor dio una respuesta inesperada:

En una entrevista con Steve Weintraub, Wilson dijo: “Sí, hay un guión y David Dobkin, quien dirigió el primero, ha estado trabajando en él y hemos estado hablando de ello. Ha sido agradable hablar con Vince, y es una de esas películas que realmente parece conectar con la gente. Si podemos llegar a algo que creemos que podría ser genial, entonces estoy seguro de que lo haremos”.

Es un hombre de muchos talentos

No sólo es una leyenda de la comedia, también ha demostrado su formidable talento como actor dramático. El efecto Wilson sin duda es lograr personajes reales con problemas y aprendizajes reales lo que hace que sea imposible no simpatizar con él. Un actor que no desea encasillarse en un sólo género (aunque honestamente lo amamos en las comedias románticas y dramas).

Rompe con lo convencional en Hollywood

Owen es un adjetivo viviente de los placeres más simples de la vida y la importancia de disfrutarlos.

Él ha vivido tranquilamente, libre de escándalos y realmente no necesita demostrar nada ante nadie. Simplemente hace lo que más le gusta hacer, siempre con los pies en la tierra. Sabe que tiene un encanto que lo convierte en un sutil ladrón de suspiros cada vez que aparece en pantalla.

