Maddox, el hijo de Angelina Jolie cambia de look por un mullet rockero

Maddox, el hijo mayor de Angelina Jolie se ha convertido en todo un hombre con su propio estilo y desiciones. Esto fue claro cuando en 2019 se separó por primera vez de su familia para asistir a la universidad Yonsei de Seúl para iniciar la carrera de Ciencia y Biotecnología. Desde entonces ha sido visto en pocas ocasiones, la más reciente, fue cuando presumió su nuevo look rockero.

Maddox, el hijo más polémico de Angelina Jolie

Desde hace un año, que Maddox se ha convertido en el hijo más polémico de Angelina, a pesar de que no cuenta con redes sociales públicas y no se dedica al mundo del espectáculo. Esto se debe a su complicada relación con Brad Pitt.

En meses pasados, el portal Us Weekly reportó que su hijo Maddox estaba listo para testificar en contra de su padre en la corte, referente a las acusaciones de violencia doméstica de la actriz.

Se sabe que Maddox no lleva una buena relación con Brad, ya que de acuerdo a fuentes cercanas no usa el apellido Pitt en documentos. Usa solo el de su madre y desea hacer el cambio legal de su nombre a simplemente Jolie.

Anteriormente, se supo que una de las razones del divorcio de la pareja en 2016, fue un pleito entre Brad y Maddox que se volvió físico durante un vuelo en avión con destino a Estados Unidos.

Maddox Jolie comprueba que el mullet es el corte de este año

Recientemente, Maddox reapareció ante el público para festejar el cumpleaños de su mamá. Para la celebración de Angelina, Maddox llegó al restaurante TAO junto a sus hermanos, lo que más llamó la atención fue su nuevo look.

Se trató de un corte mullet, súper corto a los lados y largo en el centro. Su look estuvo completado por un pantalón y sudadera negra, tenis ,así como una playera blanca y una mascarilla con estampado de patitos.

Anteriormente, Maddox demostró que había heredado la parte rebelde de su madre, así como su amor por los tatuajes, en una foto en la cual posaba sin camisa y dejaba ver una serpiente en su torso. En la foto blanco y negro, Angelina recoge su cabello en un chongo.

Posteriormente, toda la familia viajó a Nueva York y fue captada en su llegada con atuendos negros coordinados. Maddox usó un suéter, jeans desgastados, combat boots negras y llevó una mochila en su espalda.

La vida del hijo adoptivo de Angelina Jolie

Maddox, cuyo nombre de nacimiento es Rath Vidol, nació en un poblado de Cambodia en 2001 y vivió sus primeros meses de vida en un orfanato en Battambang, en donde Angelina Jolie lo conoció cuando visitaba dicho país con la intensión de adoptar a un niño junto a su entonces pareja Billy Bob Thornton.

A pesar de que Angelina Jolie decidió adoptarlo de inmediato, el proceso fue largo, ya que en ese momento, el gobierno de Estados Unidos había prohibido las adopciones de Cambodia debido al trafico de niños. Finalmente la actriz tomo custodia de Maddox en Namibia y tiempo después cuando Angelina comenzó su relación con Brad Pitt, el actor mostró interés por adoptar también a Maddox.

Su niñez fue documentada por las cámaras de medios internacionales debido a que acompañó en varias ocasiones a sus padres a sus eventos de alfombra roja. Sin embargo siempre se mantuvo protegido y lejos de los reflectores.

Fue en 2013 cuando al fin hizo su debut como actor en un papel pequeño en la película World War Z protagonizada por su padre, posteriormente volvió a aparecer frente a las cámaras en la cinta By the Sea escrita por su madre. Además participó como productor ejecutivo de la película First they killed my father.

