Así comenzó la rivalidad entre Facundo y Bárbara de Regil

El conductor Facundo volvió a ser el centro de la polémica debido a un video en el que parece burlarse de la actriz Bárbara de Regil. Sin embargo esta no es la primera vez que ambos dejan ver su rivalidad, pues anteriormente Bárbara realizó críticas de manera pública hacia el famoso, creando opiniones divididas en redes sociales.

Después de que varios famosos violaran la veda durante las pasadas elecciones, Facundo realizó fuertes críticas exponiendo a los influencers que realizaron propaganda a favor del Partido Verde, entre ellos se encontraba Bárbara de Regil, quien se manifestó a favor de los refugios para mujeres que proponía el partido.

En ese momento Facundo se refirió a los famosos que habían promocionado al partido como “vende patrias” y reveló que el año pasado un partido le había ofrecido 2 millones de pesos por realizar una promoción similar.

Ahora, el conductor decidió hacer un comercial para una marca de cepillos, pero burlándose de Bárbara de Regil. Facundo se puso una peluca larga y un filtro de maquillaje para aparecer en un video y repetir un guión muy similar al que dijo la actriz.

“Hola, la verdad es que nunca me meto en temas de política ni de futbol ni de religión porque siempre me insultan y no me gusta. Pero he investigado por mis propios medios y me he dado cuenta que hay una propuesta realmente interesante; hay una propuesta que sí cuida nuestra ecología. Esta propuesta es de Bam Boo! Lifestyle.”