Famosas que renunciaron a darle gusto a la sociedad

Las mujeres vivimos bajo la presión de vernos siempre perfectas siguiendo los estándares de la sociedad. Y mientras que cada vez hay más movimientos que promueven la aceptación de las curvas y todos creen entender el punto, los kilos “de más”más” siguen siendo objeto de señalamiento.

La cultura de la dieta ha sido parte de la sociedad desde tiempos remotos. Se centra en la imagen de una persona y evalúa su peso, la forma y el tamaño de su cuerpo por encima de su bienestar.

Por fortuna, en medio de todos los movimientos body positive, las famosas se han levantado a favor de las curvas, la celulitis y las marcas corporales que nos recuerdan que no debemos darle gusto a nadie más que a nosotras mismas.

Las mujeres somos hermosas sin importar la talla y nadie puede decir lo contrario.

Un cuerpo delgado no siempre es un cuerpo sano y un cuerpo grueso no significa que estás mal. No debes dejarte llevar por esa presión. Todo cambio tiene que venir de ti y para ti, no para los demás. Recuerda que la única que define su valor eres tú.

Estas son algunas de las famosas que han renunciaron a darle gusto a la sociedad.

Camila Cabello

Camila Cabello on a beach in Miami, Flórida recently. pic.twitter.com/NVjml4l7x5 — CCW MIDIAS (@CCWmidias) June 4, 2021

Recientemente la intérprete de “Señorita” fue blanco de críticas luego de aparecer en bikini durante un día de playa. Camila se encontraba disfrutando con su pareja, el también cantante Shawn Mendes cuando fue captada por los paparazzis luciendo un “abultado abdomen” y celulitis. Ella se ve feliz y su bikini azul tie-dye azul es perfecto pero nada de eso importa porque su cuerpo “no está en forma”.

Los mensajes de odio y desprecio llenaron las redes sociales pero ella decidió no quedarse callada. Sin mencionar directamente el tema, la cantante publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que decía: “Gracias por el amor de ayer y hoy”,

Selena Gomez

Selena Gomez ha tenido que lidiar con los haters desde temprana edad. Entre la enfermedad de lupus que padece y la ansiedad que la ha afectado en los últimos años, la cantante ha pasado por varios cambios en su imagen. Y mientras que algunos han sido muy empáticos con ella y han mostrado su apoyo incondicional, otros sólo se han dedicado a señalarlas y criticarla.

La cantante ha trabajado duro en no hacer caso a las críticas y en varias ocasiones ha lucido su cuerpo con rollitos, celulitis y cicatrices. Sin importar el qué dirán, Selena sólo está enfocada en disfrutar el momento y ser feliz.

Katy Perry

La maternidad hizo que Katy Perry tuviera un cambio de 180°, demostrado que no hay tal cosa como “el cuerpo perfecto”. Desde finales del 2020, la intérprete de “Roar” ha abierto la conversación en torno al cuerpo post parto y la importancia de romper los estigmas en torno a este. Porque es momento de presionar a las mujeres que acaban de dar a luz a recuperar su figura.

Más de este tema

Selena Gomez se muestra vulnerable ante los cambios de su cuerpo y muestra como aceptarse a si misma

Es hora de dejar de asumir que Selena Gomez está embarazada porque no tiene el abdomen plano

Jennifer Lopez y Selena Gomez posan juntas y muestran que juntas somos más poderosas

Te recomendamos en video