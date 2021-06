Las fotos que demuestran que Tom Hiddleston es el hombre perfecto

El 9 de junio es un día que todas las fanáticas de Tom Hiddleston estaban esperando con ansias por el estreno de Loki, la nueva serie de Disney Plus en la que el actor británico continúa en el papel estelar dándole vida a este particular personaje que ya se robó el protagonismo en Thor y The Avengers.

Además, es innegable el talento y el atractivo de este también productor de cine y de teatro, que se ha convertido en el favorito de las seguidoras de las películas de superhéroes de Marvel.

El actor se reinventa con cada personaje, pero Loki lo ejecuta a la perfección.- Instagram @tomfhiddleston.

Tom Hiddleston desata suspiros como Loki

En la serie de ficción de seis capítulos observaremos a Tom Hiddleston representando magistralmente a Loki, un supervillano inspirado en la mitología nórdica que le hace la vida imposible a su hermano, Thor, pero ahora tomará las riendas en una producción en solitario en donde todas las miradas se posarán sobre él.

Tom Hiddleston tiene 40 años y está en la mejor etapa de su carrera. Instagram @twhiddleston.

Es, en efecto, la oportunidad perfecta para que el londinense de 40 años muestre todo su potencial. Inició su carrera como estudiante de actuación en la Royal Academy of Dramatic Art, en la que también se han formado estrellas como Anthony Hopkins y Ralph Fiennes.

Y es que estar en pantalla era un destino lógico puesto que su madre ejerció como directora de escena y una de sus dos hermanas es actriz, por lo que desde su juventud se enfocó en ser una gran artista, según Duplosite.

Fuer de su papel de Loki, también enamora a sus fans.- Instagram @twhiddleston.

De hecho, está muy bien preparado para enfrentar cualquier papel. Como uno de los datos curiosos de su vida resalta que habla francés, español, italiano, griego y latín.

Actualmente no se le conoce pareja romántica.- Instagram @tomfhiddleston.

Pero no solo es un gran políglota, también destaca como músico porque canta y toca el piano, la guitarra, la batería, el violín, el laúd y la trompeta.

Pese a que ha participado en películas como War Horse, The Deep Blue Sea, Midnight in Paris y Kong, fue el papel como Loki que llevó a Tom Hiddleston a la fama y de ahí su carrera ha ido en un ascenso que no parece tener límites.

