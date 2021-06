La importancia del ayuno intuitivo que practican Gwyneth Paltrow y Jennifer Lawrence, según expertos

El ayuno intermitente ha quedado atrás para algunas celebridades como Jennifer Lawrence y Gwyneth Paltrow, quienes han decidido apostar por el ayuno intuitivo.

Los expertos han prendido las alarmas en más de una oportunidad tras la cantidad de dietas que proclaman las famosas, que si bien les ha funcionadoa ellas, no todo el mundo puede ponerlas en práctica.

En el caso de Gwyneth Paltrow luego de contagiarse del COVID-19 decidió aniquilar las secuelas del virus con el ayuno intuitivo.

La actriz escribió en si portal web, ‘Goop’, que fue este método el que escogió para sentirse mejor y con el que debe “comer solo cuando tenemos hambre”.

La nutricionista Carla Zaplana, autora del libro Ayuno intermitente saludable, comentó que este nuevo esquema se trata de comer cuando tu cuerpo lo necesite, escuchándolo de forma natural.

“Los animales cuando no se encuentran bien, no comen, y solo lo hacen cuando tienen hambre. Nosotros también somos animales y tenemos las hormonas del hambre -leptina y ghrelina- que regulan el estímulo de tener hambre y la saciedad. Tenemos que darles a estas hormonas espacio para que actúen y manden esas señales al cerebro. Establecer unos horarios para comer es algo que nos hemos inventado los humanos para tener un orden, para adaptarlos a otros horarios de nuestro día a día, como el trabajo o el colegio”, considera.

Para la experta lo que “realmente tendríamos que comer cuando tenemos hambre. El cuerpo pide cuando necesita, siempre que esté en un estado saludable”.

Es por eso que entra en debate sobre si este ayuno es permitido para todo tipo de persona, a pesar de que es saludable, quien desea aplicarlo en su rutina deberá conversarlo con un especialista.

Quienes padecen de diabetes, trastornos alimenticios u otras patologías deben evitarlo pues su condición podría empeorar.

Aquellas personas que tienen como costumbre levantarse tarde o desayunar tarde, estarían haciendo un ayuno intuitivo de forma natural.

“Estarían escuchando a su cuerpo. Igual que hay días que no te apetece cenar porque quizá comiste abundante a mediodía o has merendado. Si es así, no te fuerces a cenar, no hay que forzar la máquina y menos cuando hablamos de las horas más cercanas a la noche, cuando el cuerpo necesita más descanso y menos cantidad de comida”, afirma la experta.