Danna Paola exhibe su celulitis sin complejos y prueba que no la hace menos bella

Danna Paola está pasando una gran temporada en Ibiza, España, el destino que escogió para regalarse unas merecidas vacaciones después de varias colaboraciones musicales y en la pantalla.

Precisamente su estadía en este lugar paradisíaco ha llamado la atención de todos porque se le vio muy bien acompañada de Álex Hoyer, con quien compartió besos, abrazos y derrochó que está pasando una gran etapa en su vida, enamorada.

Circularon unas imágenes en las que aparece @dannapaola besándose con el cantante #AlexHoyer en un yate. Según los internautas, las fotos fueron tomadas durante su paso por Ibiza, y del que le informé en este espacio. Durante una entrevista la cantante negó los rumores. pic.twitter.com/jbpnEVPHj5 — JavierPozaInforma (@pozainforma) June 7, 2021

Pese a que ella no confirmó que hubiese un romance formal, la realidad es que a sus 25 años está en un momento de felicidad y paz consigo misma, tal como mostraron las fotos.

Danna Paola muestra su cuerpo en bañador sin complejos

Precisamente aprovechó la ocasión de sol y arena para broncearse y disfrutar de su estadía en el mar por todo lo alto. De hecho, a través de su perfil en redes sociales alardeó su visita con postales en traje de baño, mostrando su lado más natural.

En las fotografías, Danna Paola aparece sobre una tabla de surf en la que posó coqueta hacia la cámara y luego de camino a la playa, dejando ver su celulitis en la zona de las piernas, algo que no le incomoda a la actriz y cantante pues con el paso de los años ha ido venciendo sus inseguridades.

A ella no le importa mostrarse tal y como es.- Instagram @dannapaola.

Una inspiración a seguir

Incluso, no es la primera vez que envía un mensaje de autoaceptación corporal con su ejemplo, a veces hasta con sus reflexiones, puesto que sabe que es un modelo a seguir de muchas mujeres y niñas de todo el mundo.

“No es fácil, pero hoy en día me siento muy segura de poder salir como la mujer que soy. Para mí, lo más importante es encontrar la seguridad que necesitaba y la he encontrado. Si los demás me toman como un ejemplo, y si yo puedo hacerlo y ayudar a que todo esto frene (el body shaming) lo voy a hacer”, dijo en una entrevista hace tiempo, citada en Hola.

La actriz de ‘Élite’ posó sin complejos.- Instagram @dannapaola.

Igualmente, en otras publicaciones dedicadas a su viaje también volvió a aparecer frente a la cámara reposando cerca de la orilla de la playa, luciendo tal y como es, lo que le valió elogios y más de 2.7 millones de ‘me gusta’.

